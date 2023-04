«Douar by AUSIM» ou quand la technologie se met au service du développement rural

C’est par un ftour et une soirée ramadanesque autour de la thématique «Solidarité et texchnologie» que l’Association des utilisateurs des systèmes d’informations au Maroc (AUSIM) a choisi de célébrer son 30ème anniversaire. Pour marquer davantage ce jour spécial, l’association, qui compte aujourd’hui plus de 108 organisations adhérentes, représentant plus de 20% du PIB, a annoncé le lancement d’une nouvelle initiative de développement durable.

Il s’agit du programme «Douar by AUSIM», qui s’inscrit dans le cadre de la vision «IMPACT» de l’AUSIM et vise à aider des douars à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) grâce au digital. Ce programme consiste à déployer, tester et réussir des initiatives digitales sur un territoire pilote, en vue de sa généralisation, comme l’explique Hicham Chiguer, président de l’AUSIM, interrogé par Le360. «On veut toucher la population rurale qui trouve toujours des difficultés à atteindre les objectifs du développement durable.»

«Douar by AUSIM» vient ainsi offrir une plateforme pour conjuguer les efforts de l’ensemble des intervenants, afin de créer un «fort impact». «C’est un concept autour duquel on veut fédérer toutes les associations, tous les bailleurs de fonds et tous les partenaires, qui travaillent chacun dans son coin pour une petite partie de la population d’un village, et fusionner toutes ces actions-là», poursuit Hicham Chiguer.

En s’appuyant sur les ODD, l’AUSIM souhaite promouvoir une approche intégrée et participative du développement qui prend en compte les besoins et les aspirations des populations locales, tout en préservant les ressources naturelles et en luttant contre les inégalités. Le programme permettra, dans ce sens, d’offrir aux populations rurales des services dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la mobilité, de l’agriculture et de l’entrepreneuriat en ciblant différentes catégories, dont notamment les femmes, les enfants et les jeunes.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du Maroc pour devenir une Digital nation, en faisant du numérique un levier de développement économique et social du pays. «Douar by AUSIM» se veut ainsi un modèle d’innovation sociale et technologique, qui contribue à la réalisation des ODD et à la transformation numérique du Royaume.

Notons que l’AUSIM a développé plusieurs programmes en collaboration avec les acteurs de l’écosystème numérique marocain: AusAcademy, AusMose, AusAiducation, AusInnov... Elle organise également les Assises de l’AUSIM, qui rassemble chaque année les décideurs, les experts et les acteurs du numérique pour discuter des enjeux et des opportunités de l’IT et du digital.