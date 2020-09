next

A Paris, hier soir, une manifestation de soutien à Omar Radi, sous le coup de deux poursuites judiciaires, dont l’une pour viol, était très clairsemée, malgré le grand tapage médiatique mené pour une mobilisation générale. Hafsa Boutahar, la plaignante, a été soutenue par des affiches placardées.

En tout, ils ont été moins de 40 à s’être déplacés, hier dans l'après-midi, samedi 26 septembre, place de la République, à Paris, où des affiches défendant Hafsa Boutahar, plaignante dans l’affaire d’un viol dont est accusé le journaliste, avaient été placardées. Sur ces affichettes, on pouvait lire: «Hafsa, on te croit, violeurs, on vous voit», suivi du hashtag CultureDuViol.

Ce rassemblement de soutien et de solidarité avec Omar Radi et les «prisonniers politiques» au Maroc avait été organisé à l’appel d'associations et de fédérations basées en Europe. Parmi ceux qui ont lancé cet appel à manifester, l’Association marocaine des droits humains (Paris-IDF), l’Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), l’Association des Marocains en France (AMF) ou encore l’Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF).

Parmi les signataires de cet appel au rassemblement, on retrouve également le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS – Fédération d’Europe), la Voie démocratique, le Forum marocain pour la vérité et la justice – France, ainsi que le Comité soutien au mouvement Rifain à Paris.

Pendant une heure, cette quarantaine de personnes a scandé des slogans comme «libérez les prisonniers politiques au Maroc» et «liberté, dignité, justice sociale». Les manifestants ont brandi plusieurs portraits: en plus de celui de Omar Radi, ceux de Maati Mounjib, Nasser Zefzafi, Souleiman Raissouni, ainsi que du journaliste algérien Khaled Drareni ont été exhibés.

Compte tenu de la communication enragée par les soutiens de Omar Radi qui a précédé ce rassemblement, annoncé à cor et à cri, on peut dire que la voix de sa présumée victime, Hafsa Boutahar, se fait de plus en plus entendre, rendant insignifiantes ces tentatives de faire diversion.