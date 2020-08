Diapo. Le masque sanitaire, réduit à un simple élément décoratif, ou quand on porte le masque...sans le porter

close prev next © Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz

© Copyright: adil gadrouz prev next



























Malgré des rappels, des mises en garde et des amendes, bien des personnes ne comprennent toujours pas qu’un masque, c’est fait pour être porté, et ce, d'une manière correcte: nez et bouche couverts. Sinon, on se met en danger, et on met aussi en danger la vie des autres. Reportage à Casablanca.

Par Adil Gadrouz