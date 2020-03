© Copyright : DR

Kiosque360. Ils sont de mèche avec une mafia marocaine qui leur exporte de la ferraille contenant de l’or et de l’argent, dénoncent des professionnels du secteur.

Ce sont des professionnels du commerce de l’or qui le dénoncent. Une mafia turque, aidée par une bande criminelle marocaine, fait actuellement fortune avec le trafic de l’or marocain. Elle en importe en grandes quantités en utilisant des moyens détournés, lit-on dans Assabah dans son édition du vendredi 6 mars.



L’or est exporté illégalement en Turquie. Il est ainsi noyé dans de la ferraille, comme celle que produisent les ateliers de fabrication de bijoux. Sauf que là, c’est à une échelle industrielle que cela se déroule. Une fois en Turquie, cet or, mais aussi de l’argent, est extrait des lots de ferraille et refaçonné en briques pures. Des briques dont la quantité «dépasse celle que produit tout le Maroc», indique Assabah.



D’après le quotidien, des camions entiers sont acheminés vers la Turquie à des prix bas, ne dépassant pas 2.000 dirhams la tonne. Or, et de l’aveu même des Turcs, une seule tonne suffit à extraire 500 grammes d’or et 4 kilogrammes d’argent. Il s’agit d’un grand manque à gagner pour l’Etat, souligne Assabah. D’autant que quatre conteneurs sont exportés tous les mois en Turquie, indiquent les professionnels précités. Le tout génère quelque 50 kilos d’or et 400 kilos d’argent par mois.



Face à ce qu’il qualifient de hold-up, les professionnels du secteur ont décidé de créer à leur tour des ateliers de recyclage pour extraire de l’or à partir de leur ferraille et des restes du processus de fabrication des bijoux. Le succès a été au rendez-vous. Mais cela n’a pas été du goût des mafias qui s’activent dans le trafic de l’or.

Conséquence: une hausse vertigineuse des prix de la ferraille, qui sont passés de 2.000 à 30.000 dirhams. A cela s’ajoute la véritable pression qu’exercent ces mafias qui portent systématiquement plainte contre les ateliers marocains sous prétexte qu’ils utilisent des produits chimiques toxiques. Il n’en est rien, indique le quotidien, puisque sitôt interrogés par les forces de l’ordre, les opérateurs de ce secteur sont relâchés.