Kiosque360. En Arabie saoudite, des domestiques marocaines jugées peu commodes par leurs employeurs sont mises en vente. Voici comment.

C’est à travers les réseaux sociaux que cette tendance se propage. Des domestiques marocaines jugées peu obéissantes par leurs employeurs sont proposées à la vente à de nouveaux tuteurs (wakil) potentiels, indique Assabah dans son édition du vendredi 28 février.

Accusées de mal faire leur travail, de caprices (comme le fait d’avoir envie d’un téléphone portable), d’incompétence quand il s’agit de prendre soin des enfants, elles sont même vendues au rabais. Le potentiel acheteur a, de plus, le droit de tester les compétences de la domestique de son choix avant le «deal» final et le transfert du tutorat.

Les pages ayant publié ces annonces précisent que plus la domestique est jeune, plus elle est chère. Les données personnelles de ces domestiques sont également publiées (religion, âge, langues parlées) en plus d’indications sur leurs compétences (cuisine, capacité de prendre soin de personnes âgées…). La durée de séjour en Arabie saoudite et les années de travail sont également relevées.

Assabah souligne que ces annonces ont suscité une vague d’indignation. D'autant que les personnes concernées n’ont d’autre choix que d’accepter le transfert puisqu’elles peuvent facilement se retrouver accusées de vol ou d'avoir filmer l’épouse et se retrouver ainsi en prison en cas de refus.

Une enquête est ouverte par les autorités saoudiennes pour déterminer les parties se trouvant derrière ces annonces.