Il y a 18 laboratoires privés qui effectuent, en ce moment, les tests de dépistage du Covid-19 au Maroc. Le ministère de la Santé vient de diffuser la mise à jour du cahier des charges pour la réalisation de ces dépistages.

La liste des laboratoires privés qui ont été autorisés à effectuer les tests de dépistages du Covid-19 s'allonge.

Aujourd'hui, le Maroc compte 18 établissements, opérationnels dans cinq régions.

Casablanca se taille la part du lion et compte le plus grand nombre de laboratoires ouverts à ces dépistages. Six laboratoires y testent les Casablancais.

Dans une circulaire datée du 12 septembre, le ministère de la Santé précise que le nouveau cahier des charges adressé aux laboratoires privés fixe les exigences pour la réalisation des tests sérologiques et PCR du Covid-19.

Cette version qui met à jour ce cahier des charges, détaille les modalités du protocole de prélèvements, et insiste sur le délai des résultats qui ne doit pas excéder 24 heures, selon s'il s'agit de prélèvements naso-pharyngés et/ou sanguins.

Tous les laboratoires accrédités doivent installer avant le démarrage de leur activité de détection de la présence du coronavirus, une application mise en place par le ministère de la Santé.

A ce jour, depuis le début de l'épidémie, le 2 mars 2020, plus de 2.251.763 millions de tests de dépistages du Covid-19 ont été réalisés au Maroc.