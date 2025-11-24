Société

Dauphine Alumni Maroc élit son nouveau bureau

L’association des diplômés marocains de l’Université Paris Dauphine a tenu son Assemblée Générale et désigné un nouveau bureau de huit membres, avec Youssef Fassi Fihri à la présidence pour un mandat de deux ans.

Dauphine Alumni Maroc, l’association des marocains diplômés de l’Université Paris Dauphine, a tenu son Assemblée Générale au cours de laquelle un nouveau Bureau de huit membres a été élu.

Youssef Fassi Fihri a été désigné Président de l’association pour un mandat de deux ans, indique un communiqué de l’association. Les autres membres sont Fatima Zahra Tazi (secrétaire générale), Jaouad EL Abbadi (trésorier), Anissa Benjelloun Touimi, Sanaa Tazi, Rita EL Kohen, Hassan Berdai et Youssef Tazi.

Dauphine Alumni Maroc, qui célèbre cette année ses 40 ans, regroupe plus de 400 diplômés de l’Université Paris Dauphine établis au Maroc. L’association a pour mission de renforcer les liens entre les alumni, d’encourager les échanges professionnels et amicaux entre générations, d’accompagner les jeunes diplômés dans leur développement de carrière, et de contribuer au rayonnement de l’Université Paris Dauphine au Maroc.

«Au fil des années, l’association s’est distinguée par une programmation régulière et variée comprenant les cycles de conférences Mercredis Dauphinois, des pots de networking, des ftours de Ramadan, ainsi que des initiatives sportives et caritatives qui favorisent la cohésion et l’esprit d’entraide chers à la communauté dauphinoise», lit-on dans le communiqué.

Dauphine Alumni Maroc entend poursuivre le travail engagé, moderniser ses outils de communication, renforcer la participation des membres et développer de nouveaux partenariats afin de consolider la place du réseau dauphinois comme une référence en matière d’échanges, d’opportunités et d’impact positif au sein de la communauté des diplômés, lit-on encore.

Le nouveau bureau tient à exprimer sa reconnaissance au bureau sortant et à son président Kacem Bouanani, pour leur engagement et les actions menées en faveur du développement de l’association.

