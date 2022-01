© Copyright : DR

Kiosque360. La Daya de Dar Bouazza, dernière réserve naturelle de la région de Casablanca-Settat, est sérieusement menacée par l’urbanisation et la spéculation immobilière. Le tissu associatif tire la sonnette d’alarme. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

La Daya de Dar Bouazza, dernier poumon vert et véritable écrin de biodiversité de la région de Casablanca-Settat, risque de disparaître. Une calamité pour l’environnement. Encerclée et étouffée par les lotissements, les constructions et l'avancée sauvage du béton, le site de Dar Bouazza aiguise l’appétit des spéculateurs immobiliers.

Ces derniers auraient déjà entamé la procédure d'inscription et d'enregistrement du titre foncier du site qui s’étend sur dix-huit hectares sous l’appellation «Haila», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 13 janvier. Ce qui a poussé un collectif d’associations locales et des militants dans la région à monter au créneau pour dénoncer cette mainmise sur les terrains de la Daya de Dar Bouazza pour transformer tout le site en un projet immobilier.

Ces voix associatives militent depuis des années pour la préservation du site de la Daya de Dar Bouazza afin qu’il soit classé «réserve naturelle». Dans son combat, la société civile évoque les conventions internationales ratifiées par le Maroc relatives aux zones humides, les articles de la constitution relatifs à l’environnement, la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, la loi n° 36-15 du 10 août 2016 relative à l'eau et la loi-cadre 99-12 portant sur la charte nationale de l'environnement et du développement durable.

D’après les sources du quotidien, l’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia avait fait opposition à la demande de réquisition d’un terrain relevant du domaine public (titre foncier 23/5425) par des promoteurs immobiliers. Une autre famille de la région a également déposé plainte contre cette démarche et des voix appellent à l’ouverture d’une enquête et une d'expertise pour déterminer la nature du foncier objet du litige, terre agricole ou lac d’eau, font savoir les sources du quotidien.

Dans le même sillage, poursuit le quotidien, le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau évoque l’existence du décret royal N° 650.266 du 11 août 1965 qui considère toutes les eaux alimentant la Daya de Dar Bouazza comme patrimoine commun. Ce qui constitue une protection juridique du site. Mais, fait remarquer le quotidien, en dépit de cette protection juridique, la Chambre civile de la Cour d’appel de Casablanca a débouté l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) dans sa demande d’enregistrement à la conservation foncière du site.