Dakhla: incinération de plus de 3 tonnes de haschich et de grandes quantités de produits de contrebande

Incinération, à Dakhla, de grandes quantités de drogues et de produits illicites et de contrebande.

Une grande quantité de drogue, dont 3 tonnes et 104 kg de résine de cannabis, et de produits illicites et de contrebande, dont la valeur marchande est estimée à plus de 37,04 millions de dirhams, a été incinérée mardi 7 décembre 2021, à Dakhla.