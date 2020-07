© Copyright : DR

L’Union européenne s’apprêterait à fermer à nouveau son territoire aux Marocains et aux Algériens, affirme Euronews ce mercredi 29 juillet. Les détails.

Selon le site de la chaîne européenne, l’UE va à nouveau black-lister les Marocains et les Algériens en raison de la hausse des cas de contamination au Covid-19 dans le Royaume et chez son voisin de l’Est. Euronews cite des sources diplomatiques au sein de l’UE pour étayer ses dires.

Pour rappel, Bruxelles avait décidé d’ouvrir les frontières de l’UE aux ressortissants de 13 pays dont le Maroc et l’Algérie, mais cette liste subit une mise à jour chaque quinzaine selon l’évolution de la situation épidémique dans les pays concernés.

Pour rappel aussi, il y a quelques jours, la Serbie et le Monténégro ont été déclarés "non safe" et leurs ressortissants indésirables sur le territoire de l’UE.