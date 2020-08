© Copyright : DR

Kiosque360. Le nombre de décès provoqués par le nouveau coronavirus Covid-19 est monté en flèche. Les contaminations sont en hausse et les patients arrivent, souvent, dans un état désespéré. Explications.

L’épidémie monte en puissance au Maroc, provoquant un nombre de morts qui va crescendo. Les statistiques des derniers jours confirment bien cette tendance. Du mardi 18 au mercredi 19 août, 1.510 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés et 29 décès ont été recensés dans le Royaume. Ainsi, le nombre de patients actifs s’élève désormais à 13.994 et le bilan officiel des morts atteint 743 décès. Cette explosion du nombre de contaminations et de morts s’explique par le fait que, au départ, les tests portaient sur 20% de la population. Aujourd'hui, 80% de la population encourt des risques d’infection, d'autant que l'on note un certain relâchement dans le respect des règles de sécurité sanitaire.

Les personnes testées positives appartiennent à tous les âges et à toutes les catégories sociales, affirme Driss Habachi, expert à l’Institut Pasteur Casablanca, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 20 août. S’agissant de la montée en flèche du nombre de morts, le professeur El Houssein Baro, chef du département d’anesthésie réanimation au CHU Ibn Rochd de Casablanca, explique le phénomène par l’arrivée de patients dans un état critique, voire désespéré. Et de préciser que 80% des personnes admises en soins intensifs, dont 20% sont des jeunes, succombent au virus. A propos de la mise sous respirateur artificiel dès l'arrivée en réanimation, le professeur El Houssein Baro indique qu’il s’agit d’une étape extrêmement difficile, qu’il s’agisse des respirateurs en mode invasif avec intubation ou des respirateurs non invasifs.

Pour le ministère de la Santé, poursuit le quotidien, la montée du nombre de contaminations est due au manque de respect des règles de sécurité sanitaires et des recommandations des autorités compétentes. Ce qui expose au danger les personnes vulnérables et atteintes de maladies chroniques. En dépit de cette situation alarmante, la solution reste entre les mains de la population, souligne le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet. Cette solution réside dans le strict respect des mesures de prévention, le port du masque, la distanciation physique et l’application des règles d’hygiène. Il vaut mieux prévenir que guérir.