Kiosque360. Les ouvriers agricoles travaillent dans des conditions où le risque de contamination est très présent. Cependant, leur travail est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire du pays.

Alors que la majorité des Marocains est confinée depuis près de deux mois, eux quittent leur domicile chaque jour, aux premières heures du matin, pour aller braver l’inconnu. Les ouvriers et ouvrières agricoles, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ne peuvent faire autrement. C’est leur seule source de revenus, certes. Mais c’est aussi d’eux que dépend la sécurité alimentaire du pays en cette période de crise sanitaire, souligne le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 18 mai.

En effet, c’est grâce au travail quotidien de ces ouvriers agricoles que nos marchés et nos étals sont si bien approvisionnés, en permanence, depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Et ce n’est pas facile, d'autant que la deuxième partie de cette période de confinement coïncide avec le mois de ramadan marqué, chaque année, par une forte demande pour diverses denrées alimentaires. Qu’ils soient dans les champs ou dans les stations de conditionnement, leur travail est donc primordial, d’autant qu’il alimente également la chaîne d’exportation des produits agricoles.

Seulement, s’inquiète le quotidien, leurs conditions de travail ne sont pas exemptes de risques. Pour aller dans les fermes, les ouvriers agricoles sont ainsi transportés, à bord de camions et pick-up, dans des conditions qui n’ont rien à voir avec les normes sanitaires exigées. Et c’est le moins que l’on puisse dire. Les règles de distanciation sont, pour ainsi dire, complètement ignorées, affirme le quotidien qui note que le risque de contamination explose dans ce genre de situations, augmentant par la même occasion la possibilité de déclenchement de foyers de Covid-19. Ne parlons pas, ajoute le quotidien, d'hygiène sur les lieux de travail qui ne sont pas désinfectés, où l’obligation du port du masque n'est pas respectée et où les gels hydroalcooliques sont absents.

Mais c’est notamment grâce à ce travail sans relâche que la production agricole se poursuit de manière normale, sans enregistrer de perturbations. Ce qui, d’après le ministère de l’Agriculture, permet un approvisionnement continu et en quantités suffisantes du marché. Ainsi, souligne Al Ahdath Al Maghribia qui cite des chiffres publiés par le ministère, l’installation des cultures de printemps se poursuit normalement et les réalisations ont atteint 105% du programme arrêté. Il y a même eu un dépassement des superficies programmées pour certaines cultures, notamment la pomme de terre (112%), la tomate (127%), l’oignon (106%), la courge et la courgette (147%), le haricot vert (209%), précise-t-on dans un communiqué. Et d'ajouter que, pour les autres cultures, les réalisations dépassent 90% de la superficie programmée.

Par ailleurs, le programme des assolements arrêté pour les principales cultures maraîchères pour la saison d’été (19.000 Ha) sera mis en place à partir du mois de juin, souligne la même source qui estime que la production attendue des semis de printemps et d’été devrait permettre de couvrir largement les besoins de consommation pour la période allant de juin à décembre 2020.