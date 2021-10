© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement décidera d'une dernière prolongation de l’état d’urgence sanitaire de quatre semaines, jusqu’au 30 novembre 2021. D’ici là, l’immunité collective sera atteinte pour baliser la voie à un retour à la vie normale. Explications.

Le Maroc s’achemine vers un retour à la vie normale après le mois de novembre prochain. En effet, l’immunité collective, qui sera atteinte dans quatre semaines, permettra au pays de lever l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national. Ainsi, cet état d'urgence sanitaire, qui devait expirer dans quelques jours, ne sera reconduit que de quatre semaines pour être prolongé jusqu’au 30 novembre prochain dans le cadre des mesures liées à la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Cette décision reste toutefois tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et les avancées réalisées dans la campagne de vaccination, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 28 octobre. Et de préciser que le Maroc devrait rester dans la zone verte avec moins de 25 contaminations quotidiennes pour 100.000 habitants durant une période de quatorze jours et un taux de contamination de moins de 4%.

C’est d’ailleurs ce que révèlent les indicateurs épidémiologiques dans le pays ces derniers jours, font remarquer les sources du quotidien. De la situation où le Maroc cherchait à obtenir le vaccin et assurer son approvisionnement pour poursuivre le processus de la vaccination, le pays est passé à l'accélération de la vaccination pour atteindre l’immunité collective, soit 80% de la population. De plus, les cas graves ou critiques de Covid-19 au Maroc ont connu une baisse de 49% au cours des deux dernières semaines (12/25 octobre 2021), selon le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique.

D'après ce bilan bimensuel présenté, mardi dernier, par le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Bellefquih, cette baisse s’est sensiblement répercutée sur le taux d’occupation des lits réservés aux cas graves, établi à 6,6% actuellement. Par conséquent, le taux de létalité a chuté, ce qui confirme la tendance constatée, a fait savoir la même source. S’agissant de l’avancement de la campagne de vaccination, le quotidien fait savoir que plus de 21,8 millions de personnes, soit 75% de la population, sont complètement vaccinées, alors que le nombre de celles ayant reçu la première dose s’élève à plus de 26 millions, soit 82%.

Enfin, rappelle le quotidien, le gouvernement avait adopté, en mars 2020, les textes de loi relatifs à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, que ce soit celui instaurant cet état et les modalités de sa proclamation ou l’état d’urgence instauré dans le pays suite à la propagation du coronavirus Covid-19.