Covid-19 au Maroc: 97 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 591 cas actifs

Le Centre national d'estivage à la forêt diplomatique, au sud de Tanger, a été transformé en un Centre hospitalier pour prendre en charge les cas qui développent des symptômes légers du Covid-19 (photo d'archive datée du 17 juillet 2020).

Un décès, 97 nouveaux cas de contamination et 82 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 591, alors que plus de 6,12 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 10 guérisons. Le pays totalise 265.629 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.251 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contaminations et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: le Premier ministre israélien Naftali Bennett testé positif après sa rencontre avec Blinken Shanghai a fait état mardi d'une nouvelle flambée des cas de Covid-19, en dépit du confinement partiel de la capitale économique chinoise qui a provoqué une ruée des habitants vers les supermarchés. La métropole de 25 millions d'habitants est devenue ces derniers jours l'épicentre chinois d'une nouvelle vague de contaminations, liée au variant Omicron, qui a commencé à s'accélérer début mars et met à rude épreuve la stratégie chinoise du zéro Covid. Le ministère de la Santé a rapporté mardi 4.477 nouveaux cas positifs à Shanghai, contre 3.500 la veille. Pour l'ensemble du pays, le bilan quotidien approche les 7.000 cas, un nouveau palier. Des chiffres très faibles à l'échelle mondiale, mais élevés pour la Chine, où le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes dépassait rarement la centaine depuis le printemps 2020. Pas moins de 8,26 millions de Shanghaïens ont été testés lors de la seule journée de lundi, selon la mairie. Depuis lundi, la moitié orientale de Shanghai est confinée pour quatre jours. Le 1er avril, ce sera au tour de la partie ouest de la ville. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé mardi avoir reporté sa visite prévue à partir du week-end prochain en Inde, après avoir été testé positif au Covid-19. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants Naftali Bennett devait quitter Israël samedi soir pour une visite de trois jours en Inde, pays proche de l'Etat hébreu, où il devait s'entretenir avec son homologue Narendra Modi. Mais mardi matin, ses services ont indiqué que son «voyage en Inde avait été reporté» et que de nouvelles dates seraient annoncées ultérieurement, sans préciser les raisons de ce report. Naftali Bennett avait toutefois été testé positif lundi au Covid-19 au lendemain d'ailleurs d'un entretien à Jérusalem avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. En France, le nombre de cas de Covid-19 a encore augmenté en moyenne glissante sur une semaine, et le nombre de personnes admises en soins critiques porteuses du coronavirus est lui aussi en hausse, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires. Les laboratoires ont enregistré 29.455 cas de contamination, environ 5.000 de plus que lundi dernier (24.179). La moyenne glissante sur sept jours s'élève à 128.241, contre 127.488 la veille et 89.763 le lundi précédent. La situation se dégrade légèrement dans les hôpitaux en ce qui concerne les admissions en soins critiques (174 contre 124 il y a une semaine). En revanche le nombre total de personnes positives au Covid se trouvant en soins critiques décroît par rapport à il y a une semaine (1.533 contre 1.632). Covid-19: les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus besoin d'un test négatif pour entrer au Canada La pandémie a fait officiellement au moins 6.155.655 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.004.244), devant le Brésil (659.012), l'Inde (521.098) et la Russie (367.686). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui