Covid-19 au Maroc: 8.501 nouvelles contaminations en 24 heures, 9 décès et 52.350 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Neuf décès, 8.501 nouveaux cas de contamination et 5.633 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 13 et 14 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 52.350, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 577 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 11 décès et 343 guérisons. Le pays totalise 224.383 cas de contamination, dont 6.383 décès et 153.812 guérisons. En Tunisie, 6.562 nouveaux cas de contamination, 8 décès et 851 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 762.717 cas de contamination, dont 25.744 décès et 701.993 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 977 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 316 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 52.772 cas de contamination au Covid-19, dont 40.607 guérisons et 895 décès. Covid-19 au Maroc: l’enseignement à distance se poursuivra dans les lycées Descartes et Lyautey La pandémie a fait au moins 5.519.380 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 846.488 morts, suivis par le Brésil (620.545), l'Inde (485.350) et la Russie (319.911). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Trois jours avant le début de l'Open d'Australie, le gouvernement australien a annulé vendredi pour la deuxième fois le visa du numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, entré dans le pays le 5 janvier sans être vacciné contre le Covid-19. Lors d'une audience en référé devant un juge de Melbourne (sud-est), le représentant du gouvernement a toutefois annoncé que le joueur serbe ne serait pas expulsé avant que la justice ait statué sur son recours. Le gouvernement compte le placer de nouveau en rétention samedi matin. Marrakech: un hôpital de campagne, et 200 lits, pour lutter contre le Covid-19 Les passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront plus transiter par Hong Kong, afin de prévenir la propagation du Covid-19, a annoncé vendredi l'aéroport de la ville. Cette suspension, qui concerne tous les pays classés à haut risque sanitaire par les autorités hongkongaises, prendra effet dimanche pour une durée d'un mois. Les services du Premier ministre britannique Boris Johnson se sont excusés auprès de la reine Elizabeth II à la suite de révélations sur des fêtes organisées à Downing Street la veille des funérailles de son époux Philip, en plein confinement. Les révélations du quotidien The Telegraph déstabilisent encore davantage Boris Johnson, désormais contesté jusqu'au sein de sa majorité. Le Premier ministre britannique n'était pas présent à cette occasion, mais il avait fait mercredi son mea culpa au Parlement pour sa participation à une précédente fête en mai 2020. Fès: après l’apparition de plusieurs cas de Covid-19, l'ENSA suspend ses activités pédagogiques et scientifiques La Norvège va à son tour élargir la vaccination anti-Covid à la tranche d'âge des 5-11 ans sur la base du volontariat et sans en faire une recommandation officielle, a annoncé le gouvernement norvégien vendredi. La Cour suprême des Etats-Unis a bloqué jeudi la décision du président américain Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés, lui infligeant un revers de taille. La haute juridiction a en revanche validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux. Six joueurs de la sélection tunisienne disputant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé la fédération tunisienne vendredi, à deux jours du deuxième match de groupe contre la Mauritanie.

Par Nisrine Zaoui