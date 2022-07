Covid-19 au Maroc: 842 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 10.359 cas actifs

Les centres de vaccination du Royaume, comme ici, dans un centre de Casablanca, ont été pris d'assaut après l'annonce de l'obligation de la présentation du pass vaccinal dans les administrations et les lieux publics, le jeudi 21 octobre 2021.

© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Cinq décès, 842 nouveaux cas de contamination et 1.616 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 10.359, alors que plus de 6,62 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 63 cas de contamination et 47 guérisons. Le pays totalise 266.654 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.911 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 77 cas de contamination et 165 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.185 cas de contamination au Covid-19, dont 989 décès et 60.042 guérisons. Nouveaux confinements en Chine où le nombre de cas de Covid augmente Le taux de mortalité au Covid-19 a atteint des niveaux records en Nouvelle-Zélande alors que le pays lutte contre une nouvelle vague du variant Omicron qui affecte particulièrement la population âgée. Les décès dus au virus ont atteint 151 au cours des sept jours précédant le 16 juillet, contre 115 lors de la pire semaine de la vague précédente, enregistrée en mars, selon les données fournies par le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 26 personnes sont mortes du Covid-19, toutes âgées de plus de 60 ans, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le sous-variant Omicron BA.5 est à l'origine de la vague actuelle frappant ce pays océanien qui compte 5,1 millions d'habitants. Covid-19 au Maroc: Khalid Aït Taleb écarte tout durcissement des restrictions Les doses de vaccin anti-Covid-19 administrées ont augmenté de près de 75% en Afrique en juin 2022 par rapport au mois précédent, après une baisse soutenue de trois mois entre mars et mai, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). «Cette augmentation est due aux campagnes de vaccination de masse menées dans 16 pays en juin. Dix-neuf campagnes de vaccination de masse sont organisées en juillet», a déclaré dans un communiqué Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, estimant que cette hausse de la couverture vaccinale «montre que les pays africains restent engagés dans la vaccination contre la Covid-19». A la date du 10 juillet 2022, 282 millions de personnes sur le continent avaient terminé leur série primaire, soit 21,1% de la population africaine, indique le service de presse de l’ONU, notant que cela représente une augmentation des vaccinations de 10% depuis le début de l’année. Plus de 892 millions de vaccins ont été livrés à l’Afrique, dont 64% à travers le mécanisme COVAX. Le président américain, Joe Biden a été testé positif au Covid-19 jeudi, a annoncé la Maison Blanche, assurant qu'il présente des «symptômes légers». Il est entièrement vacciné et a reçu deux rappels. Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement La pandémie a fait officiellement au moins 6.398.811 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.051.235), devant le Brésil (676.551), l'Inde (525.930) et la Russie (382.039). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui