Covid-19 au Maroc: 80 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 734 cas actifs

Le Centre national d'estivage à la forêt diplomatique, au sud de Tanger, a été transformé en un Centre hospitalier pour prendre en charge les cas qui développent des symptômes légers du Covid-19 (photo d'archive datée du 17 juillet 2020).

Aucun décès, 80 nouveaux cas de contamination et 100 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 734, alors que plus de 6,17 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 3 guérisons. Le pays totalise 265.707 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.318 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.671 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Plus de deux-tiers des Africains pourraient avoir contracté le virus du Covid-19 au cours de deux dernières années, soit 97 fois plus que les infections signalées, selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié jeudi. Au 6 avril, 11,5 millions de cas de Covid-19 avaient été détectés et 252.000 décès liés à ce virus recensés sur le continent africain, depuis le début de la pandémie. L'OMS de la région Afrique, dont l'étude est encore en cours d'examen par des pairs, estime que les chiffres officiels n'étaient qu'une partie infime de «l'étendue réelle des infections au coronavirus en Afrique». L'étude de l'OMS synthétise plus de 150 études sur la prévalence en Afrique entre janvier 2020 et décembre 2021. Et elle conclut que l'exposition au virus a connu une forte hausse, passant de 3% en juin 2020 à 65% en septembre 2021, soit 800 millions d'infections. Or, 8,2 millions de cas seulement ont été signalés au cours de cette période. La Chine enregistre un pic de contaminations au Covid-19 Le président chinois Xi Jinping a vanté vendredi la stratégie nationale du zéro Covid, au moment où Shanghai, confinée, affronte la pire flambée virale depuis le début de l'épidémie. La capitale économique de 25 millions d'habitants prévoit de disposer bientôt d'environ 130.000 lits de fortune, notamment dans des centres d'exposition, afin d'isoler les personnes testées positives. La politique du zéro Covid a permis aux Chinois de vivre quasi-normalement depuis 2020 et de limiter le nombre de morts à moins de 5.000 selon le bilan officiel. Mais le nombre de cas a explosé ces dernières semaines en raison du variant Omicron. Afin d'isoler les personnes testées positives, les autorités shanghaïennes ont indiqué vendredi avoir déjà installé quelque 60.000 lits de fortune, notamment dans des centres d'exposition. Covid-19: un taux de positivité hebdomadaire de 3,5% à Casablanca-Settat La pandémie a fait officiellement au moins 6.196.429 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.011.096), devant le Brésil (661.035), l'Inde (521.604) et la Russie (371.169). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune