Covid-19 au Maroc: 5.428 nouvelles contaminations en 24 heures, 13 décès et 55.982 cas actifs

L'hôpital de campagne de Marrakech, inauguré le 14 janvier 2022, pour renforcer les efforts de lutte contre la Covid-19.

© Copyright : MAP

13 décès, 5.428 nouveaux cas de contamination et 5.404 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 55.982, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 505 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 11 décès et 316 guérisons. Le pays totalise 225.484 cas de contamination, dont 6.404 décès et 154.447 guérisons. En Tunisie, 9.569 nouveaux cas de contamination, 22 décès et 395 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 780.746 cas de contamination, dont 25.777 décès et 703.514 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 750 nouveaux cas de contaminations, 3 décès et 313 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 54.393 cas de contamination au Covid-19, dont 41.310 guérisons et 903 décès. Covid-19 au Maroc: le taux de portage du virus pourrait atteindre 50% à fin janvier La pandémie a fait au moins 5.519.380 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 849.991 morts, suivis par le Brésil (620.971), l'Inde (485.350) et la Russie (319.911). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Le mécanisme international Covax, destiné à favoriser l'accès aux vaccins contre le Covid-19 aux pays pauvres, a franchi un cap samedi avec «un premier milliard» de doses distribué, s'est réjoui Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin. Cette alliance a créé Covax en 2020 avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la coalition Cepi. Marrakech: un hôpital de campagne, et 200 lits, pour lutter contre le Covid-19 Il existe des «signes encourageants» laissant envisager la levée des restrictions liées au Covid en Angleterre à la fin du mois, a déclaré dimanche Oliver Dowden, membre du gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson. Evoquant ces restrictions sur SkyNews, dont le télétravail et l'introduction du passeport sanitaire en certains lieux, Oliver Dowden, ministre sans portefeuille au sein du gouvernement, a souligné le «fardeau que cela impose à l'hôtellerie-restauration, à l'économie, aux écoles, etc., et je veux que nous nous en débarrassions si c'est possible». Ces restrictions, décidées le mois dernier, doivent être réexaminées le 26 janvier. Selon les médias, leur assouplissement s'intégrerait dans une stratégie de Boris Johnson pour se relancer. Englué dans un scandale provoqué par des fêtes à Downing Street en plein confinement, le dirigeant conservateur lutte pour son maintien en pouvoir. «Djokovic résistant», «Liberté», «Non au vaccin»: la mobilisation en France contre le pass sanitaire, qui va devenir un pass vaccinal, a connu un gros recul samedi - 54.000 participants selon le ministère de l'Intérieur, contre 105.200 du samedi précédent - alors même qu'entrait en vigueur la désactivation de nombreux pass faute de rappel de vaccin anti-Covid. Contamination au Covid-19 après vaccination: les statistiques préliminaires d'une étude menée à Casablanca Un cas d'Omicron a été détecté à Pékin, ont annoncé samedi les autorités de la capitale chinoise où doivent s'ouvrir le 4 février les Jeux olympiques d'hiver, alors que le pays lutte contre plusieurs foyers du variant hautement contagieux du coronavirus. Cette annonce intervient après que Zhuhai, ville côtière de 2,4 millions d'habitants du sud-est du pays, près de Macao, a imposé des restrictions de déplacements, suite à la découverte de sept cas de contamination par le variant Omicron. Des millions de Chinois ont reçu l'ordre de rester chez eux ces dernières semaines, des dizaines de vols intérieurs ont été annulés et des usines entières fermées, les autorités cherchant à juguler l'épidémie à l'approche des JO.

Par Nisrine Zaoui