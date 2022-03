Covid-19 au Maroc: 52 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 668 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

2 décès, 52 nouveaux cas de contamination et 86 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 668, alors que plus de 6 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 21 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 21 guérisons. Le pays totalise 265.478 cas de contamination, dont 6.868 décès et 178.073 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.660 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.659 guérisons. Covid-19 au Maroc: 72% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées Le ministère israélien de la Santé a annoncé mercredi avoir détecté deux cas de contamination à un variant non identifié du coronavirus, sans gravité apparente et qui combine les sous-variants BA.1 et BA.2. «Ce variant n'est pas encore connu dans le monde et les deux cas ont été découverts grâce à des tests PCR effectués à l'aéroport Ben Gourion à l'entrée en Israël», indique un communiqué du ministère. «Les personnes contaminées ont présenté de légers symptômes de fièvre, maux de tête et de douleurs musculaires et n'ont pas nécessité de soins médicaux particuliers», poursuit-il. La Corée du Sud a signalé plus de 400.000 nouveaux cas de coronavirus mercredi, un nouveau record, alors que le pays continue d'assouplir les restrictions malgré la vague d'infections alimentée par Omicron. Les autorités sanitaires ont indiqué que 400.741 cas ont été enregistrés, ce qui constitue le chiffre quotidien le plus élevé du pays depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. Covid-19 en Chine: des millions de personnes confinées face à une flambée de cas record en deux ans Ce pic de cas est le «dernier grand défi» auquel le pays est confronté, a déclaré Sohn Young-rae, un haut responsable de la santé, lors d'un point de presse. La Chine s'activait mercredi pour libérer des lits hospitaliers, afin d'éviter aux hôpitaux d'être potentiellement submergés par une flambée de cas Omicron qui a déjà entraîné le confinement de dizaines de millions d'habitants. Le ministère de la Santé a fait état de 3.290 nouveaux cas de Covid-19, dont 11 graves, répartis dans une vingtaine de provinces. Il s'agit d'une baisse sensible par rapport à mardi. Plusieurs confinements ont déjà été décrétés, notamment dans la province du Jilin (nord-est), où ont été recensés une grande partie des cas, et dans la métropole technologique de Shenzhen (sud), peuplée de 17,5 millions d'habitants. Les voyageurs internationaux se rendant au Vietnam sont désormais dispensés de quarantaine, le pays tentant de relancer le secteur du tourisme sinistré depuis plus de deux ans. Les visiteurs devront présenter un test Covid négatif à l'arrivée, a déclaré mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Covid-19 au Maroc: baisse de 40% des cas hebdomadaires La pandémie a fait officiellement au moins 6.041.660 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (966.380), devant le Brésil (655.585), l'Inde (515.877) et la Russie (361.344). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi