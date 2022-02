Covid-19 au Maroc: 427 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 décès et 6.533 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

6 décès, 427 nouveaux cas de contamination et 1.232 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 6.533, alors que plus de 5,56 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 22 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 147 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 145 guérisons. Le pays totalise 264.201 cas de contamination, dont 6.805 décès et 176.818 guérisons. En Tunisie, 1.073 nouveaux cas de contamination, 12 décès et 5.096 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 989.329 cas de contamination, dont 27.512 décès et 930.260 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 nouveaux cas de contaminations, 1 décès et 18 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.616 cas de contamination au Covid-19, dont 977 décès et 57.540 guérisons. Covid-19: le Maroc, en pré-clôture de la vague Omicron, passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 Des heurts ont opposé mardi, à Wellington, devant le Parlement néo-zélandais, des manifestants anti-vaccins à des policiers munis de boucliers anti-émeutes. Des manifestants ont notamment lancé une «substance irritante» en direction des forces de l'ordre, blessant trois policiers. La reine Elizabeth II, testée positive au Covid-19 dimanche, a annulé des engagements par visioconférence prévus mardi, souffrant toujours de «symptômes légers» de type rhume, a annoncé Buckingham Palace. Toute la population de Hong Kong doit se soumettre à trois séries de tests de dépistage du coronavirus, a déclaré mardi la dirigeante de la ville, en proie à la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, le consul des Philippines à Hong Kong a dénoncé le licenciement et la mise à la rue des travailleurs domestiques positifs au Covid, en grande majorité des femmes philippines et indonésiennes. Il n'est pas encore possible d'évaluer les effets du passe vaccinal introduit en France en début d'année, a admis mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une audition au Sénat par la commission d'enquête sur l'adéquation du passe à l'évolution de l'épidémie. Le but poursuivi par le gouvernement était de limiter les risques de contamination, même si les vaccins ont largement perdu leur efficacité contre la transmission du virus, et pousser les non-vaccinés à sauter le pas. Malgré le manque de données concrètes, Olivier Véran s'est dit convaincu que le passe vaccinal a été efficace sur ces deux plans. Grande-Bretagne: Boris Johnson dévoile une stratégie pour «vivre avec le Covid» déjà critiquée L'aéroport international de Dubaï reste le premier au monde en termes de voyageurs internationaux (29,1 millions de passagers en 2021) et espère se rapprocher d'ici 2024 du niveau d'avant la pandémie dont il est encore «bien loin», a déclaré mardi son PDG à l'AFP. En 2019, plus de 86 millions de personnes avaient transité par l'aéroport de Dubaï. L'année suivante, sur fond de ralentissement brutal du transport aérien, ils n'étaient que 25,9 millions, une baisse colossale de 70%. Eurofins Scientific, géant français des laboratoires d'analyses, a relevé ses prévisions pour 2022 et 2023 après une excellente année 2021, notamment sous l'effet de la demande de tests liée au Covid-19. En 2021, ses revenus annuels ont bondi de 24%, dépassant ses attentes, selon le communiqué du groupe. Les produits liés au Covid lui ont rapporté 1,42 milliard. La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, a franchi mardi le seuil des 30.000 décès liés au coronavirus, selon les chiffres de l'institut de santé publique Sciensano (30.015 recensés mardi). Les deux tiers de ces décès remontent à l'année 2020. Les Etats-Unis autorisent un nouveau traitement à anticorps efficace contre Omicron La pandémie a fait officiellement au moins 5.892.084 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (935.991), devant le Brésil (644.604), l'Inde (512.344) et la Russie (347.031). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi