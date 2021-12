© Copyright : MAP

4 décès, 230 nouveaux cas de contamination et 71 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.472, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 299 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 4 décès et 194 guérisons. Le pays totalise 214.044 cas de contamination, dont 6.175 décès et 147.263 guérisons.

En Tunisie, 202 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 172 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 720.720 cas de contamination, dont 25.455 décès et 693.643 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 26 nouveaux cas de contaminations et aucun décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.990 cas de contamination au Covid-19, dont 852 décès.

La pandémie a fait plus de 5,33 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi à partir de chiffres officiels par l'AFP vendredi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 805.793 décès, devant le Brésil (617.601), l'Inde (476.869) et le Mexique (297.356).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Le Portugal, un des pays au taux de couverture vaccinale les plus élevés du monde, lance ce samedi sa campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, emboîtant le pas à d'autres pays d'Europe en pleine progression du variant Omicron. Près de 80.000 enfants, sur les quelque 640.000 compris dans cette tranche d'âge, se sont inscrits pour recevoir ce week-end une première dose du vaccin pédiatrique Pfizer.

De son côté, une cour fédérale américaine a réinstauré vendredi l'obligation vaccinale pour les employés des grandes entreprises, souhaitée par l'administration Biden pour endiguer la pandémie du Covid-19, et qui avait été suspendue début novembre par une autre instance.

Le pass sanitaire va devenir en début d'année un pass vaccinal en France, qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Jean Castex.

Toujours en France, les mairies vont devoir renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du Nouvel An, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite afin de limiter la diffusion du variant Omicron.

L'Allemagne, touchée par un important rebond des contaminations, a classé vendredi la France et le Danemark comme zones d'infections à haut risque et va donc imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays une période de quarantaine. A partir de demain, cette mesure s'appliquera également aux voyageurs venant de Norvège, du Liban et d'Andorre.

En Irlande, le Premier ministre Micheal Martin a annoncé hier soir l'instauration d'un couvre-feu à 20h00 pour les pubs, bars et restaurants jusqu'à la fin janvier pour lutter contre la propagation du variant Omicron du coronavirus.

La Suisse va durcir dès lundi ses mesures anti-Covid. Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur.