Covid-19 au Maroc: 35 décès, 2.067 nouvelles contaminations en 24 heures et 30.791 cas actifs

Des personnes attendent l'arrivée du personnel de santé, pour recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, ici à Sidi Youssef, dans la région de Marrakech, le 27 juillet 2021.

35 décès, 2.067 nouveaux cas de contamination et 3.987 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 30.791, alors que plus de 23,1 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 5 février 2022. © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 970 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 13 décès et 560 guérisons. Le pays totalise 256.806 cas de contamination, dont 6.631 décès et 170.632 guérisons. En Tunisie, 4.622 nouveaux cas de contamination, 52 décès et 9.979 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 934.712 cas de contamination, dont 26.548 décès et 821.244 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 26 nouveaux cas de contaminations et 222 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.407 cas de contamination au Covid-19, dont 962 décès et 56.248 guérisons. Chakib Alj appelle les chefs d’entreprises à sensibiliser les salariés à la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 Aux Etats-Unis, le bilan du Covid-19 est vertigineux . Le pays a dépassé vendredi les 900.000 morts depuis le début de la pandémie, selon le calcul de l’université Johns-Hopkins. Il avait franchi le seuil des 800.000 décès mi-décembre, il y a seulement un mois et demi. Le gouvernement danois a annoncé que tous les centres de dépistage rapide de l’antigène Covid-19, sous contrat privé, fermeront au plus tard le 6 mars, le pays ne considérant plus le nouveau coronavirus comme présentant une menace critique pour la société. C'est officiel: les Autrichiens de plus de 18 ans doivent dorénavant se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine d'encourir une forte amende, une mesure sans précédent dans l'Union européenne. La loi, adoptée le 20 janvier par le Parlement, est entrée en vigueur samedi, l'aboutissement d'un processus entamé en novembre face à la propagation fulgurante de la pandémie. Le gouvernement a décidé d'opter pour la manière forte malgré les critiques, se démarquant de ses partenaires européens. La Grèce n'exige plus de test de dépistage du coronavirus pour les détenteurs d'un certificat de vaccination européen, désireux d'entrer sur son territoire à partir de lundi, a annoncé le ministère de la Santé. Covid-19: Akhannouch et Laftit appellent à la mobilisation pour l’administration de la troisième dose Avec 3,03 millions de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l'indicateur baisse pour la première fois après quinze semaines de hausse, soit -10% par rapport à la semaine précédente. En effet, la plupart des régions du monde voient leur situation s'améliorer cette semaine. C'est le cas de la zone Etats-Unis-Canada (-38%), de l'Afrique (-21%), de l'Asie (-16%), de la zone Amérique latine-Caraïbes (-13%) et du Moyen-Orient (-4%). En Europe, la situation est plutôt stable (+1%) toujours selon les chiffres de l'AFP. En Océanie, la forte hausse des contaminations cette semaine (+78%) est entièrement due à un rattrapage en Australie. Sans ce rattrapage, les cas quotidiens baissent en réalité d'environ 10%. Mais la situation reste très disparate en fonction des pays. Par exemple, l'Iran enregistre la plus forte accélération hebdomadaire, avec une hausse des cas positifs de 233% par rapport à la semaine précédente. Même chose pour l'Arménie (+138%) ou encore la Corée du Sud (+100%). Au contraire, certains pays enregistrent une forte décrue sur une semaine. C'est le cas de la République dominicaine qui voit ses contaminations diminuer de 65%, ou encore le Népal (-65%), l'Argentine (-51%) et le Maroc (-49%). Les Etats-Unis dépassent les 900.000 morts recensés du Covid-19 La pandémie a fait officiellement plus de 5,743 millions morts dans le monde depuis fin décembre 2019. En valeur absolue les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (924.530), devant le Brésil (631.069), l'Inde (501.143) et la Russie (334.039). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi