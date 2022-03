Covid-19 au Maroc: 34 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 625 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

2 décès, 34 nouveaux cas de contamination et 75 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 625, alors que plus de 6,01 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 17 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 18 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 1 décès et 23 guérisons. Le pays totalise 265.496 cas de contamination, dont 6.869 décès et 178.117 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 guérisons ont été enregistrées, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.660 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.663 guérisons. Covid-19: le Maroc ne compte pas renoncer à l'obligation de présenter un test PCR pour accéder au territoire national Les Etats-Unis ont fourni 500 millions de doses au reste du monde depuis que les vaccins contre le Covid-19 ont vu le jour, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans une déclaration transmise à l'AFP. «Les Etats-Unis ont désormais partagé plus de 500 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 sûres et efficaces, gratuites, à plus de 110 pays et économies à travers le monde, dans le seul but de sauver des vies», a-t-il affirmé. L'objectif total de Washington est de distribuer 1,1 milliard de doses. La Corée du Sud a enregistré mercredi plus de 600.000 nouveaux cas de coronavirus, un chiffre record, les autorités estimant que le pays est désormais proche du pic de la pandémie liée au variant Omicron. Le nombre de cas graves et de décès demeure cependant faible dans ce pays de quelque 52 millions d'habitants où la majorité des adultes sont entièrement vaccinés et ont reçu une troisième dose, selon les chiffres officiels. Selon l'OMS, la Corée du Sud figure désormais en tête du classement mondial du nombre de nouveaux cas enregistrés au cours des sept derniers jours, avec 2.417.174 personnes testées positives, suivie du Vietnam avec 1.776.045 cas. Covid-19 au Maroc: baisse de 40% des cas hebdomadaires La cheffe de l'exécutif de Hong Kong a annoncé jeudi envisager d'assouplir certaines des mesures de restriction en vigueur pour lutter contre une flambée sans précédent de cas de Covid-19, mais sans donner de feuille de route. Le gouvernement de Carrie Lam a été critiqué de toutes parts pour sa gestion de la crise et une communication peu claire depuis que le territoire est frappé par une cinquième vague de coronavirus liée au variant Omicron. En moins de trois mois, Hong Kong a enregistré près d'un million de cas et 4.600 décès, dont une grande partie parmi les personnes âgées non-vaccinées. Selon des chercheurs, la moitié des 7,4 millions d'habitants auraient déjà été infectés. Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a été testé positif au Covid-19 mercredi soir à Washington, ce qui l'a obligé à quitter un gala auquel assistait Joe Biden, a annoncé l'ambassadeur d'Irlande aux Etats-Unis. Le président américain n'est toutefois pas considéré comme un «cas contact» et son protocole de test ne sera pas modifié, a indiqué jeudi la Maison Blanche. Joe Biden a été testé dimanche pour la dernière fois, avec un résultat négatif, avait indiqué sa porte-parole, Jen Psaki, lors d'un récent briefing. Covid-19 au Maroc: 72% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées La pandémie a fait officiellement au moins 6.080.564 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (994.739), devant le Brésil (656.003), l'Inde (512.162) et la Russie (362.478). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi