3 décès, 427 nouveaux cas de contamination et 177 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.947, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 310 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 192 guérisons. Le pays totalise 215.145 cas de contamination, dont 6.198 décès et 148.021 guérisons. En Tunisie, 347 nouveaux cas de contamination, 10 décès et 90 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 721.450 cas de contamination, dont 25.485 décès et 694.370 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 56 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 48 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.182 cas de contamination au Covid-19, dont 38.825 guérisons et 857 décès. Covid-19: la France lance la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans Les autorités chinoises ont imposé mercredi un confinement strict à Xi'an (nord) et ses 13 millions d'habitants, en raison d'un rebond de cas de Covid-19, à une quarantaine de jours des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Les habitants de Xi'an doivent «rester chez eux sauf raison impérative», ont indiqué dans un communiqué les autorités locales, précisant qu'une personne par ménage est autorisée à sortir faire les courses «tous les deux jours». La France ouvre ce mercredi la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, espérant freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus qui sera bientôt majoritaire. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a par ailleurs précisé que la dose de rappel n'était pas élargie aux adolescents «pour l'instant». La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a appelé de son côté les entreprises à «accélérer» le télétravail à la rentrée - fixée au 3 janvier 2022 -, avec une cible de trois à quatre jours par semaine. Le gouvernement britannique a réduit mercredi de dix à sept jours la période d'isolement en Angleterre pour les personnes vaccinées ayant contracté le coronavirus, en pleine flambée des cas d'Omicron et à deux jours du réveillon de Noël. Vaccination contre la Covid-19: Israël passe à la 4e dose La compagnie aérienne scandinave SAS a indiqué mercredi devoir annuler une dizaine de vols mercredi au départ de Stockholm après une trentaine la veille dans le monde, en raison notamment de l'absence des salariés affectés par le Covid-19 ou des recommandations sanitaires. Une entreprise suédoise spécialisée dans les implants à micro-puces a mis au point un pass sanitaire à porter sous la peau, dans un pays déjà à la pointe en la matière. Si la pratique reste confidentielle en Suède, plusieurs milliers d'habitants se sont fait poser ces dernières années un implant électronique inséré sous la peau pour remplacer clés, cartes de visite, billets de train... et pour certains désormais leur pass vaccinal. Joe Biden a assuré que les Etats-Unis étaient «prêts» face au variant Omicron et répété qu'il n'y avait pas de raison de «paniquer», du moins pour les Américains vaccinés. Le variant Omicron a représenté 73,2% des nouvelles contaminations au Covid-19 la semaine écoulée aux Etats-Unis. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a annoncé mardi que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, après consultation d'un groupe d'experts. Covid-19: janvier 2022 sera-t-il sous le signe d'Omicron au Maroc? La pandémie a fait au moins 5.368.777 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, avec 2.870.947 ces sept derniers jours (60% du total mondial), suivie de la zone Etats-Unis-Canada (1.108.580 cas, 23%). En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis (810.164), le Brésil (617.948), l'Inde (478.325) et la Russie (300.269). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

