Covid-19 au Maroc: 233 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 2.644 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 233 nouveaux cas de contamination et 114 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.644, alors que plus de 6,45 personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination. Le pays totalise 265.897 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178421 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 9 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.183 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.958 guérisons. Covid-19 en Chine: Shanghai reprend vie, après deux mois de confinement La ville de Pékin a annoncé dimanche la levée de nombreuses restrictions anti-Covid, après un mois de crainte de confinement pour les 22 millions d'habitants de la capitale chinoise. La métropole a fait face fin avril à un rebond épidémique de Covid-19 qui dépasse 1.900 cas positifs, un chiffre élevé pour la Chine qui applique une politique stricte de zéro Covid. Pour freiner la contagion, écoles, commerces non essentiels et lieux publics ont fermé début mai, tandis que les restaurants ne pouvaient faire que de la vente à emporter. Les habitants, testés quotidiennement ou presque, étaient incités à travailler à domicile. L'Agence américaine des médicaments (FDA) s'est inquiétée vendredi d'un risque de myocardite potentiellement lié au vaccin contre le Covid-19 de Novavax, avant une réunion d'experts devant se prononcer la semaine prochaine sur l'autorisation de ce remède aux Etats-Unis. Le vaccin de Novavax est déjà autorisé dans d'autres pays, notamment en Europe. Aux Etats-Unis, un comité indépendant convoqué à la demande de la FDA doit se réunir mardi pour évaluer les données des essais cliniques de Novavax et donner sa recommandation. En amont, l'agence a publié vendredi un long document analysant ces résultats, comme elle l'avait fait pour les trois autres vaccins déjà autorisés dans le pays. Le vaccin de Novavax s'est révélé efficace à 90% contre les cas symptomatiques de la maladie lors d'essais réalisés avant l'apparition du variant Omicron, selon la FDA. Mais six cas de myocardites, des inflammations du muscle cardiaque, ont été détectés dans le groupe ayant reçu le vaccin, contre un cas dans le groupe placebo, a pointé l'agence. Cinq cas sont survenus dans les deux semaines suivant la vaccination. Tests Covid-19: le Conseil de la concurrence passe à la loupe les marges des laboratoires privés L'épidémie de Covid-19 a commencé ces derniers jours à rebondir en France avec une reprise des contaminations, même s'il est prématuré de s'inquiéter de graves conséquences en matière de décès et d'hospitalisations, a résumé vendredi l'agence de santé publique. Depuis quelques jours, «on voit d'ores et déjà une légère augmentation (...) de la circulation virale» du coronavirus, a déclaré lors d'une conférence de presse Guillaume Spaccaferri, épidémiologiste chez Santé publique France. Il a néanmoins souligné «l'absence d'impact hospitalier», même s'il est encore tôt pour évaluer celui-ci. Le nombre de cas de Covid déclinait régulièrement depuis deux mois, après avoir atteint deux pics successifs ces derniers mois, sur fond d'essor du variant Omicron, l'un en janvier et l'autre au tout début du printemps. Mais l'épidémie recommence à progresser depuis quelques jours. La moyenne des cas sur sept jours, indicateur qui permet de lisser des variations anormales, est en hausse depuis lundi et s'inscrit désormais aux environs de 20.000 nouveaux cas quotidiens. La pandémie a fait officiellement au moins 6.320.161 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.033.571), devant le Brésil (667.044), l'Inde (524.692) et la Russie (379,520). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami