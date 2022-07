© Copyright : MAP

Cinq décès, 2.064 nouveaux cas de contamination et 2.886 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 16.475, alors que plus de 6,58 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 29 cas de contamination et 14 guérisons. Le pays totalise 266.303 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.715 guérisons.

En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 107 cas de contamination et108 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.403 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.694 guérisons.

La Chine va cesser de rechercher la présence du coronavirus sur certains produits importés, a annoncé le ministère de la Santé, le gouvernement s'efforçant de trouver un équilibre entre prévention et craintes d'un ralentissement économique.

Le géant asiatique, afin notamment de préserver sa population âgée, applique une stricte politique sanitaire et procède depuis 2020 à des relevés sur les marchandises arrivées de l'étranger, dont les emballages extérieurs sont en outre désinfectés.

Les autorités ont parfois imputé la responsabilité de certains regains épidémiques en Chine à ces produits importés. Ces tests et désinfections, qui prennent du temps, créent occasionnellement des goulots d'étranglement.

Des milliers de tonnes de fruits tropicaux avaient par exemple été coincés à la frontière côté vietnamien, les chauffeurs attendant l'autorisation d'entrer sur le sol chinois. Les produits non réfrigérés et non surgelés, comme le charbon, les minerais, les denrées alimentaires ou encore les aliments pour animaux pourront désormais entrer en Chine sans être soumis à un test, a indiqué mardi le ministère de la Santé. Les marchandises à haut risque continueront toutefois à être désinfectées, a-t-il cependant noté.

La Côte d’Ivoire lance une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 sur toute l’étendue du territoire a annoncé le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (MSHP-CMU), Soro Kountélé Gona, au cours d’une conférence de presse, mardi 12 juillet 2022 à Cocody.

Le lancement de cette campagne nationale visant à atteindre l’objectif des 70% de personnes complètement vaccinées, représentant 20 millions de la population, est prévu, jeudi 14 juillet à Yamoussoukro. Cette mobilisation vaccinale se déroulera dans les 33 régions sanitaires du pays, les 113 districts, dans les villages, les quartiers, les marchés, les écoles et tous les lieux de rassemblement.

«Les personnes âgées de 12 ans et plus, femmes et hommes. Tous ceux qui attendent leur deuxième dose de rappel de même que ceux qui n’ont jusque-là reçu aucune dose, doivent se rendre dans les sites de vaccination», a fait savoir Soro, exhortant les adolescents, les enseignants en vacances et les personnes vivant avec des comorbidités à se faire vacciner.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.376.712 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.046.613), devant le Brésil (674.166), l'Inde (525.519) et la Russie (381.669).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.