Covid-19 au Maroc: 20 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 401 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

© Copyright : Mounir El Ayouchi / MAP

Aucun décès, 20 nouveaux cas de contamination et 29 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 avril et 1er mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 401, alors que plus de 6,25 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination. Le pays totalise 265.780 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.355 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.687 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Covid: Pékin annonce un renforcement des mesures La Nouvelle-Zélande a annoncé ce dimanche son premier cas du variant Omicron BA.4, détecté à la frontière du pays parmi 12.699 cas communautaires signalés au cours du week-end. Une personne en provenance de l'étranger a été confirmée comme étant atteinte du variant BA.4 d'Omicron, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué, notant qu'il s'agit du premier cas connu de ce variant dans le pays. Deux autres sous-variants d'Omicron, le BA.2.12.1 et le BA 2.12.2, ont également été détectés pour la première fois en Nouvelle-Zélande chez deux rapatriés figurant parmi des voyageurs arrivés en avril, a relevé le ministère. Le ministre camerounais de la Santé publique, Malachie Manaouda, a invité les populations à reprendre l'observance des mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement, du fait d'une nouvelle flambée des cas de la Covid-19 dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Ces mesures ont trait au port du masque de protection, à la désinfection régulière des mains, au respect de la distanciation physique et à l'interdiction de regroupements de plus de 50 personnes, surtout dans les lieux clos. De même, les populations cibles sont invitées à continuer à se faire vacciner dans les différents centres du pays. Pékin va renforcer les mesures destinées à lutter contre le Covid-19 en rendant obligatoire de nouveaux tests, ont annoncé samedi les autorités de la capitale chinoise. Cette décision intervient au premier jour d'un week-end prolongé à l'occasion de la Fête du travail. Face au variant Omicron, hautement contagieux, les autorités chinoises ont renforcé leur politique zéro Covid, en procédant à des dépistages massifs et des confinements dès l'apparition des premiers cas. Ces mesures strictes ont entraîné un ralentissement de l'économie du pays et une frustration croissante de la population. Le pétrole sombre, le Covid-19 en Chine fait peser des inquiétudes sur la demande Pékin a annoncé samedi qu'à l'issue de ces cinq jours fériés, l'accès aux espaces publics sera davantage limité. À partir du 5 mai, un test Covid négatif effectué au cours de la semaine écoulée sera obligatoire pour entrer dans «de nombreux lieux publics et pour prendre les transports en commun», selon une annonce faite sur le compte WeChat de la capitale. Pour les activités telles que les événements sportifs et les voyages en groupe, les participants devront également présenter un test Covid négatif effectué dans les 48 dernières heures, ainsi que la preuve qu'ils ont été entièrement vaccinés. La pandémie a fait officiellement au moins 6.259.009 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.020.660), devant le Brésil (663.484), l'Inde (523.803) et la Russie (375.727). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami