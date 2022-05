Un adolescent reçoit une dose d'un vaccin anti-Covid-19 au centre de vaccination numérique et intégré "Smart vaccinodrome" de Fès, le 6 novembre 2021.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 20 nouveaux cas de contamination et 39 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 340, alors que plus de 6,25 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du 3 mai

© Copyright : ministère de la Santé

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état d’aucun cas de contamination, ni de décès. Le pays totalise 265.784 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.358 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.687 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons.

La Suisse a levé lundi les dernières restrictions sanitaires appliquées aux frontières pour les voyageurs en provenance de l'étranger.

«Depuis le 2 mai, la liste des pays et régions à risque de Covid-19 gérée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) ne contient plus d'entrée», précise le secrétariat d'Etat aux migrations dans un communiqué.

«Il est à nouveau possible d'entrer en Suisse aux conditions ordinaires. Il n'est donc plus nécessaire de présenter un certificat de vaccination ou un certificat de guérison lors de l'entrée», une décision qui «tient compte de l'évolution positive de la situation épidémiologique», fait observer la même source.

Le 19 mars 2020, au tout début de la pandémie de Covid-19 en Suisse, le Conseil fédéral (gouvernement) avait introduit une première série de restrictions d'entrée à l'encontre des voyageurs en provenance de pays extérieurs à l'espace Schengen. Depuis, ces restrictions ont été modifiées plusieurs fois. La liste des pays et régions à risque a fait l'objet d'ajouts ou de suppressions au gré de l'évolution de la situation.

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a maintenu mardi les prévisions de ventes annuelles de son traitement antiviral, le Paxlovid, et de son vaccin contre le Covid-19.

L'entreprise a déclaré s'attendre à des ventes atteignant 22 milliards de dollars cette année pour le Paxlovid, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 26,1 milliards de dollars.

Elle a aussi réitéré sa prévision de 32 milliards de dollars de ventes pour le vaccin anti-Covid-19 qu'elle a développé avec BioNTech.

A la demande de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation des marchés, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont ajusté leurs prévisions pour inclure les dépenses liées aux paiements d'étape et aux acquisitions.

Pfizer a par conséquent revu à la baisse son objectif de bénéfice ajusté annuel à 6,25-6,45 dollars par action pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 6,35 à 6,55 dollars, principalement en raison de l'impact de ces dépenses.

Le gouvernement belge a lancé lundi une nouvelle application destinée à la lutte contre le Covid-19, alors même que tous les indicateurs de l'épidémie sont en forte baisse.

GovApp rassemble les informations en matière de lutte contre la pandémie et peut également envoyer des messages reprenant des codes pour se faire tester et des avertissements en cas de contact à haut risque, expliquent les ministres de la Santé publique des différents niveaux de pouvoir (fédéral et entités fédérées).

L'application remplace le système d'envoi de SMS précédemment d'application. Ce procédé était sujet à la fraude et coûtait beaucoup d'argent au gouvernement, relèvent-ils dans un communiqué. Elle fonctionne sur la base du numéro de GSM et n'enregistre aucune donnée d'identité. De plus, le contenu des messages est crypté.

Il s'agit de la troisième application gouvernementale déployée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, après Coronalert et CovidSafe.

Selon les données publiées mardi par l'institut de santé publique Sciensano, tous les indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique sont en forte baisse.

La moyenne quotidienne des contaminations était ainsi en recul de 20%, à 4.785 cas, durant la dernière semaine par rapport à la précédente. Cela alors que le nombre de tests régresse de 5%, à 19.400 par jour et que leur taux de positivité est de 27,3% (-4,9%).

La pandémie a fait officiellement au moins 6.263.821 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.021.089), devant le Brésil (663.657), l'Inde (523.889) et la Russie (376.296).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.