Covid-19 au Maroc: 11 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 359 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 11 nouveaux cas de contamination et 53 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 359, alors que plus de 6,25 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination. Le pays totalise 265.782 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.358 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.687 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Le continent africain a recensé jusqu'à dimanche soir un total de 11.446.107 cas cumulés du Covid-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le nombre des décès liés à la pandémie a atteint à la même date 252.157 cas, alors que les guérisons sont de l’ordre de 10.803.991, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine. L'Afrique du Sud arrive en tête des pays les plus touchés avec un total de 3.791.925 cas depuis l’apparition du Covid-19, souligne notamment CDC Afrique. En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la plus touchée suivie par l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale, selon la même source. Une patiente de Covid-19 âgée de 106 ans est sortie guérie de l'hôpital samedi à Changchun, capitale de la province chinoise du Jilin (nord-est), ont indiqué les autorités locales. La patiente est la personne la plus âgée à être admise à l'hôpital lors de la dernière résurgence des infections à Jilin. Elle a été admise au Premier Hôpital de Béthune de l'Université du Jilin le 14 avril. Après un examen complet, l'hôpital a constaté qu'elle souffrait de graves problèmes de santé dont une atrophie cérébrale. Covid: Pékin annonce un renforcement des mesures La Nouvelle-Zélande a accueilli ce lundi des touristes des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, du Japon et de plus de 50 autres pays pour la première fois en plus de deux ans, après avoir levé la plupart des restrictions frontalières anti-Covid-19. Avant la propagation du Covid-19, plus de 3 millions de touristes visitaient chaque année la Nouvelle-Zélande, ce qui représentait 20% des revenus étrangers du pays et plus de 5% de l'économie globale. Après l'adoption par la Nouvelle-Zélande de mesures anti-Covid-19 strictes au début de 2020, le tourisme international s'est complètement arrêté. L’affaiblissement de la propagation du variant Omicron et la vaccination de plus de 80% des 5 millions d'habitants que compte le pays ont aidé dans l'assouplissement progressif des restrictions. La Nouvelle-Zélande a ainsi ouvert à nouveau ses portes aux touristes australiens depuis trois semaines, et à environ 60 pays exemptés de visa ce lundi, dont une grande partie en provenance d'Europe. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études La pandémie a fait officiellement au moins 6.259.009 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon les dernières données disponibles. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.020.660), devant le Brésil (663.484), l'Inde (523.803) et la Russie (375.727). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami