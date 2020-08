© Copyright : le360

Suite à la recrudescence des cas de Covid-19, les autorités locales de Casablanca ont entrepris, ce vendredi 14 août, une série de mesures de restrictions dans l'arrondissement d'Anfa. Le quartier entourant Bab Marrakech et huit artères ont été verrouillés.

Le quartier historique de Bab Marrakech dans le vieux centre-ville de Casablanca est fermé à la circulation piétonne et sur roues depuis ce matin, vendredi 14 août. Selon une source contactée par Le360 à la préfecture d'Anfa, cette décision de boucler le quartier intervient suite à la déclaration d'un foyer épidémique.

Plusieurs personnes y ont été testées positives au Covid-19. Aussi, dans un souci d'éviter la propagation rapide du coronavirus à l'intérieur et à l'extérieur de ce quartier, les autorités ont bouclé les artères et les quartiers suivants: le boulevard Tahar El Alaoui, la rue Abderrahman El Mkhanet, la rue Mouha Ou Said, le quartier entourant Bab Marrakech, mais aussi Bab Jdid, Sour Jdid, et Tnaker.

Des patrouilles mixtes opèrent actuellement à des barrages filtrants au niveau des accès au Marché Central, au marché de Benjdia et au marché Chaouia, dans le quartier Gauthier.

Par ailleurs, la diffusion de matchs de football sur écrans dans les cafés est interdite dans l'arrondissement d'Anfa.