89 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du vendredi 15 au samedi 16 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 6741. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

89 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 6741 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce samedi 16 mai à 16 heures.

86% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, a-t-il été précisé.

Le ministère de la Santé a également recensé 02 décès et 87 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 192 morts et 3487 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc.

L’infléchissement de la courbe des contaminations se confirme pour la cinquième journée successive: sous la barre des 100 cas. Le foyer dans une unité industrielle à Casablanca, dont a parlé le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, hier 15 mai, compte 13 cas positifs au Coronavirus, a appris le360. Ces 13 cas ont été recensés après des tests de dépistage qui ont concerné l’ensemble des salariés. Pour parler d’un cluster, il faut un minimum de 20 personnes infectées par le Covid-19.

Mais ces nouvelles contaminations dans une unité industrielle font planer la menace sérieuse de l’apparition de nouveaux foyers. Et c’est cette menace non jugulée qui portera probablement les pouvoirs publics à prolonger le confinement au-delà du 20 mai 2020.

Le nombre décès est toujours sous la barre de 200. Depuis le 2 mars, on déplore 192 décès liés au Covid-19, mais ce chiffre reste très bas, comparé à la moyenne mondiale.

D'ailleurs, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Il s’établit à 2,8%, ce qui place le Maroc dans une moyenne mondiale relativement basse et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Il est à rappeler que la moyenne mondiale en termes de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 78.263, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 85.004.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie même si les chiffres en Algérie ne permettent toujours pas de prendre la mesure de la propagation de l'épidémie.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué vendredi 1er mai que la capacité des tests de dépistage dans ce pays venait d'être portée à 400 par jour. Un nombre insuffisant pour évaluer la présence de l’épidémie. On ne recense que 6.500 tests de dépistage, réalisés en Algérie, entre le début de la pandémie et le 8 mai.

192 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 06 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 6.821, alors que le nombre de décès s’élève à 542, annonce ce samedi 16 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, zéro cas de contamination pour la 7e journée consécutive. Le bilan demeure inchangé dans ce pays qui a vraisemblablement réussi à endiguer la maladie: 1.032 cas de contamination, dont 45 morts et 802 guérisons.

En Mauritanie, 11 nouveaux cas ont été enregistrés sur ces dernières 48 heures. Les autorités ont annoncé la suspension de la prière collective du vendredi et les déplacements entre régions restent suspendus.

Avec ces nouvelles contaminations, la Mauritanie totalise depuis l'apparition du coronavirus 26 cas positifs, dont 2 décès et 6 guérisons.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 307.321 morts et plus de 4,5 millions de personnes contaminées (4.549.105) selon un comptage réalisé par l’AFP samedi à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, près de 1,8 million de personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Aux Etats-Unis 1.680 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le comptage continu de l'université Johns-Hopkins. Au total, le bilan américain atteint désormais 87.493 décès officiels et près de 1,5 million de cas. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché au monde par la maladie.

Le chômage affecte désormais près de 15% de la population active, un record. La Chambre des représentants a voté vendredi un plan d'aide historique de 3.000 milliards de dollars pour lutter contre les ravages économiques de l'épidémie. Mais le président Donald Trump a déclaré "mort-né" ce texte présenté par les démocrates.

Il a par ailleurs de nouveau prédit vendredi l'arrivée d'un vaccin avant la fin de l'année, "peut-être avant".

Un optimisme douché par la ministre française de la Recherche, Frédérique Vidal. On peut "espérer un vaccin à l'horizon de 18 mois, mais ça n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse aller plus vite que ça, sauf à mettre en danger la sécurité des gens", a-t-elle estimé ce samedi 16 mai.

Les 194 Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent se réunir à distance lundi pour tenter de coordonner leur réponse à la pandémie, un rendez-vous toutefois sous la menace d'une confrontation directe entre Washington et Pékin.

En Europe, la pandémie continue sa progression, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 33.998 morts, l’Italie (31.610), la France (27.529) et l’Espagne (27 563).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques du vendredi 15 mai, le pays a enregistré 384 nouveaux décès en 24h (428 la veille).

En Italie, le dernier bilan publié vendredi 15 mai dans la soirée fait état de 242 nouveaux décès en 24h (262 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 223.885.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gouvernement de Giuseppe Conte a annoncé la réouverture des frontières du pays aux touristes européens à partir du 3 juin.

Bien conscient de l'importance du secteur touristique qui représente 13% du PIB, le gouvernement a par ailleurs édicté cette semaine une série de règles pour éviter les contagions: distance d'au moins 4,5 mètres entre les parasols, désinfections de tous les espaces communs comme les douches et les bars, distributeurs de gel hydroalcoolique dans les zones de passage, entrées et sorties distinctes...

En Espagne, le bilan est de nouveau en baisse, 102 décès (138 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 230.698 cas recensés.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi vouloir prolonger l'état d'urgence pendant "environ un mois" de façon à ce qu'il dure jusqu'à la fin du déconfinement par étapes du pays. Déjà prolongé à plusieurs reprises, l'état d'urgence devait prendre fin le 24 mai.

La première phase de déconfinement prévoit notamment la réouverture des terrasses des bars et des restaurants ainsi que l'autorisation des réunions familiales ou entre amis avec un maximum de dix personnes.

M. Sanchez a de nouveau appelé les Espagnols à aborder le déconfinement "avec la plus grande prudence". "Le risque est toujours là (...) le virus n'est pas parti et sa menace est réelle", a-t-il souligné.

En France le bilan est en baisse, le pays a enregistré 104 nouveaux décès (354 la veille) en 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, selon le bilan de la Direction générale de la Santé vendredi soir. Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 141.919.

Première destination touristique d'Europe, la France a pour sa part rouvert samedi plusieurs sites emblématiques, tels que le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Chartres ou encore le Sanctuaire de Lourdes.

De nombreuses plages françaises ont été autorisées à rouvrir. Mais pas question d'y bronzer ou d'y pique-niquer: elles sont réservées à un usage "dynamique", sans activités collectives.

En Allemagne 620 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés au cours des dernières vingt-quatre heures, ce qui porte le total à 173.772, selon les données rapportées samedi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Selon la même source, 57 décès supplémentaires ont été recensés dans le pays, portant à 7.881 le nombre de morts au total.

L'Allemagne est devenue samedi le premier grand championnat de football en Europe à redémarrer, avec le coup d'envoi de cinq matches de Bundesliga.

La Russie a enregistré samedi un taux record de décès dus au nouveau coronavirus en 24 heures, mais le nombre de nouveaux cas de contamination est descendu à son niveau le plus bas depuis deux semaines. La Russie se situe au deuxième rang mondial, après les Etats-Unis, avec 272.043 cas recensés, dont 9.200 nouveaux cas annoncés samedi. Ce chiffre est le plus bas depuis le 2 mai. Le pays a connu 119 décès au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé enregistré jusqu'ici en Russie.

En Asie, la Chine a recensé 8 nouveaux cas de Covid-19, dont 6 importés de l'étranger. Les autorités ont décidé de tester massivement durant plusieurs jours pour éviter la propagation du virus. Ce samedi 16 mai, le pays dénombre 82.941 cas recensés et 4.633 morts, aucun mort ces dernières 24h.

L'Iran recense 119 décès en 24h (71 hier), soit 6.783 exactement. Le pays comptabilise désormais 116.635 cas déclarés ce samedi 16 mai.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.658 morts depuis son apparition en décembre, avec 80.220 cas d'infection, dont 30.563 guérisons.

En Afrique du Sud, le dernier bilan communiqué fait état de 13,524 personnes infectées, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays comptabilise 247 décès et 6.083 guérisons à ce jour.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l’Égypte avec 11.228 cas, 592 morts et 2.799 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5.638 cas, dont 28 morts et 1.460 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.017 cas dont 24 morts), le Cameroun (3.105 cas et 140 morts), le Niger (885 cas), le Burkina Faso (780 cas), le Nigeria (5.450 cas dont 171 morts), la Guinée (2.531 cas), Djibouti (1.309 cas), le Sénégal (2.310 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.370 cas dont 61 morts).

Par ailleurs, 830 cas ont été recensés au Kenya, 287 cas au Rwanda et 806 autres au Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 306 cas de contamination, dont 5 décès et 113 guérisons.

La Somalie a enregistré 1.284 cas, dont 53 décès et 135 guérisons et le Gabon a recensé 1.209 cas, dont 10 décès et 219 guérisons.