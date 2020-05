© Copyright : DR

45 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 6.652. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

45 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 6.652 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce vendredi 15 mai à 16 heures.

39% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, a-t-il été précisé.

Le ministère de la Santé a également recensé zéro décès et 90 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 190 morts et 3.400 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc.

Il faudrait remonter jusqu’au 1er avril 2020 (37 cas) pour trouver un nombre de contaminations aussi bas. Néanmoins, le recul des infections, enregistré ces quatre derniers jours, ne présage pas forcément d’une décrue. Le 27 avril, on se souvient que le Maroc a recensé 54 personnes testées positives et quelques jours plus tard, il y a eu un rebond à 218 cas.

L’infléchissement de la courbe des contaminations reste tributaire de la non-apparition de nouveaux foyers. Il faudra attendre les prochains jours, voire les prochaines semaines, pour conclure à recul des contaminations et à une décrue.

S’il y a en revanche une tendance qui se confirme depuis plusieurs semaines, c’est celle de la baisse constante du nombre de morts. Depuis le 2 mars, on déplore 190 décès liés au Covid-19, mais ce chiffre reste très bas, comparé à la moyenne mondiale.

D'ailleurs, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Il s’établit à 2,9%, ce qui place le Maroc dans une moyenne mondiale relativement basse et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Il est à rappeler que la moyenne mondiale en termes de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 74.964, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 81.616.

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie même si les chiffres en Algérie ne permettent toujours pas de prendre la mesure de la propagation de l'épidémie.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué vendredi 1er mai que la capacité des tests de dépistage dans ce pays venait d'être portée à 400 par jour. Un nombre insuffisant pour évaluer la présence de l’épidémie. On ne recense que 6.500 tests de dépistage, réalisés en Algérie, entre le début de la pandémie et le 8 mai.

187 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 07 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 6.629, alors que le nombre de décès s’élève à 536, annonce ce vendredi 15 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, zéro cas de contamination pour la 6e journée consécutive. Le bilan demeure inchangé dans ce pays qui a vraisemblablement réussi à endiguer la maladie: 1.032 cas de contamination, dont 45 morts et 770 guérisons.

En Mauritanie, six nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs mercredi 13 mai selon le ministre de la Santé. Il s'agit de cinq personnes ayant été en contact avec l'homme décédé du Coronavirus mardi 12 mai et d'un patient testé positif après analyses à l’Hôpital national.

Avec ces nouvelles contaminations, la Mauritanie totalise depuis l'apparition du coronavirus 15 cas positifs, dont 2 décès et 6 guérisons.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 302.489 morts et plus de 4,4 millions de personnes contaminées (4.454.098) selon un comptage réalisé par l’AFP vendredi à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, plus de 1,7 million de personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Aux Etats-Unis 1.847 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le comptage continu de l'université Johns-Hopkins. Au total, le bilan américain atteint désormais 85.906 décès officiels et près de 1,5 million de cas. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché au monde par la maladie.

Donald Trump durcit encore le ton face à la Chine sur le coronavirus: le président américain a menacé jeudi de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus parler à son président.

Dans un entretien à Fox Business diffusé jeudi, il s'est dit "très déçu" de l'attitude de Pékin et a rejeté l'idée de s'entretenir directement avec son homologue Xi Jinping pour apaiser les tensions.

Les autorités américaines ont émis jeudi un avertissement à destination des professionnels de santé concernant une maladie inflammatoire rare, mais potentiellement mortelle, touchant les enfants et probablement liée au Covid-19.

La maladie, appelée syndrome multi-inflammatoire chez les enfants (MIS-C) par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, a pour la première fois été signalée fin avril au Royaume-Uni.

En Europe, la pandémie continue sa progression, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 33.614 morts, l’Italie (31.368), la France (27.425) et l’Espagne (27.321).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques du jeudi 14 mai, le pays a enregistré 428 nouveaux décès en 24h (494 la veille).

En Italie, le dernier bilan publié jeudi 14 mai dans la soirée fait état de 262 nouveaux décès en 24h (195 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 223.096.

Dix jours après le déconfinement, la situation sanitaire italienne paraît maîtrisée. Aucune accélération de la contagion n’a été observée dans les données épidémiologiques du Covid-19.

En Espagne, le bilan est de nouveau en baisse, 138 décès (217 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 230.183 cas recensés.

La France a enregistré 351 nouveaux décès en 24heures dus à l'épidémie de coronavirus, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la Direction générale de la Santé jeudi soir.

Entrée en déconfinement le 11 mai, la France, un des pays les plus endeuillés au monde avec plus de 27.000 morts, se prépare à connaître son premier week-end au vert. De nombreuses plages ont été autorisées à rouvrir et le Premier ministre Edouard Philippe a invité la population à commencer à songer à ses congés d'été.

L’Assemblée nationale a voté le prolongement des titres de séjour de 180 jours et des demandes d’asile de 90 jours, les étrangers ayant été dans l’incapacité de se faire accompagner pour ces démarches en raison des deux mois de confinement.

Plus de cinq mois après l'apparition du coronavirus en Chine, le monde s'habitue à l'idée de vivre durablement avec ce fléau, qui selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pourrait "ne jamais disparaître".

Les efforts s'intensifient pour tenter de relancer des économies entrées dans une récession sans précédent. Locomotive européenne, l'Allemagne a confirmé vendredi une chute de 2,2% de son activité au premier trimestre, avec un recul attendu de 6,3% pour l'ensemble de l'année.

Dans ce contexte, les ministres des Finances de la zone euro devaient se réunir vendredi pour discuter de la riposte à la crise, les 27 peinant toujours à s'entendre sur une solution commune.

En Russie, 10.598 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures. Avec 262.843 cas la Russie est le deuxième pays le plus touché dans le monde en nombre de personnes infectées. Depuis le 3 mai, le pays a enregistré quotidiennement plus de 10.000 cas supplémentaires, à l’exception de jeudi avec 9.974 cas ont été identifiés. La mortalité en Russie reste basse comparée à d’autres pays, avec 2.418 victimes officiellement recensées.

Les autorités russes affirment que l’envolée du nombre des cas en mai s’explique par la multiplication des tests effectués, 6,4 millions selon le comptage de jeudi, et non par une accélération de la propagation.

En Asie, la Chine a enregistré 5 nouveaux cas de Covid-19 sur ces dernières 24 heures. Les autorités ont décidé de tester massivement durant plusieurs jours pour éviter la propagation du virus. Ce vendredi 15 mai, le pays dénombre 84.029 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h.

Invité à réagir au propos de Donald Trump, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a plaidé au contraire vendredi pour un renforcement de la coopération de son pays avec les Etats-Unis dans la lutte contre le nouveau coronavirus.«Maintenir des relations stables entre la Chine et les Etats-Unis est dans l'intérêt fondamental des deux peuples et celles de la paix et de la stabilité dans le monde», a-t-il ajouté devant la presse.

L'Iran a annoncé vendredi plus de 2.100 nouveaux cas de Covid-19, soit la plus forte hausse du nombre de contaminations en plus d'un mois, mettant en garde contre des foyers touchant de nouvelles régions en Iran. Le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, a indiqué que le nombre de malades dans le pays était porté à 116.635.

En Afrique, les conséquences pourraient être encore bien plus dévastatrices, selon une étude de l'OMS publiée vendredi. Jusqu'à présent relativement épargné avec moins de 2.600 décès recensés officiellement, le continent pourrait enregistrer jusqu'à 190.000 morts.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.580 morts depuis son apparition en décembre, avec 77.263 cas d'infection, dont 28.326 guérisons.

En Afrique du Sud, le dernier bilan communiqué fait état de 12.739 personnes infectées, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays comptabilise 238 décès et 5.676 guérisons à ce jour.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l’Égypte avec 10.829 cas, 571 morts et 2.626 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5.530 cas, dont 24 morts et 674 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.971 cas dont 24 morts), le Cameroun (2.954 cas et 139 morts), le Niger (876 cas), le Burkina Faso (773 cas), le Nigeria (5.162 cas dont 167 morts), la Guinée (2.374 cas), Djibouti (1.284 cas), le Sénégal (2.189 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.298 cas dont 50 morts).

Par ailleurs, 758 cas ont été recensés au Kenya, 287 cas au Rwanda et 779 autres au Mali alors que l’Éthiopie compte près de 287 cas de contamination, dont 5 décès et 112 guérisons.

La Somalie a enregistré 1.284 cas, dont 53 décès et 135 guérisons et le Gabon a recensé 1.104 cas, dont 10 décès et 182 guérisons.