1.217 nouveaux cas de contamination, 35 décès et 3.042 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, du 13 au 14 décembre. Les cas positifs s'élèvent donc à 400.826. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre des contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le bilan, pour les 24 dernières heures, fait état de 495 nouveaux cas de contamination et 13 décès. A ce jour, l’Algérie comptabilise 91.825 cas infectés par le coronavirus, dont 2.589 décès.

En Tunisie, 3.547 nouveaux cas, 136 décès et 2.548 guérisons ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Le pays totalise 111.361 cas de contamination, dont 3.894 décès et 84.741 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 470 nouveaux cas, 15 décès et 119 guérisons ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Le pays comptabilise 10.971 cas de contamination au Covid-19, dont 8.076 guérisons et 225 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.612.297 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Plus de 72.166.120 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 46.576.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de dimanche, 7.316 nouveaux décès et 528.960 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.396 nouveaux morts, l'Italie (484) et la Russie (450). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 299.191 décès pour 16.257.366 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 181.402 morts et 6.901.952 cas, l'Inde avec 143.355 morts (9.884.100 cas), le Mexique avec 113.953 morts (1.250.044 cas), et l'Italie avec 64.520 morts (1.843.712 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 155 décès pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou (111), l'Italie (107), l'Espagne (102).

L'Europe totalisait lundi à 10H00 GMT 480.650 décès pour 22.228.392 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 471.393 décès (14.049.321 cas), les Etats-Unis et le Canada 312.590 décès (16.715.892 cas), l'Asie 205.612 décès (13.114.367 cas), le Moyen-Orient 84.779 décès (3.646.531 cas), l'Afrique 56.331 décès (2.381.056 cas), et l'Océanie 942 décès (30.561 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.