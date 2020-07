© Copyright : Fadel Senna-AFP

326 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du dimanche 19 au lundi 20 juillet. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 17.562. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

326 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 17.562 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce lundi 20 juillet à 18h00.

Le ministère de la Santé a recensé trois décès, mais 211 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 276 morts et 15.132 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre de décès reste très bas, comparé à la moyenne mondiale. D'ailleurs, le ministère de la Santé a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.010.211, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.027.773.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation devient inquiétante en Algérie qui a franchi à la fois la barre des 23.000 contaminations et celle de 1.000 morts, mais dont la petite capacité de tests quotidiens porte à croire que la situation réelle est bien pire.

En Algérie, 607 nouveaux cas de Covid-19 et 09 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 23.691 alors que le nombre de décès s’élève à 1.087, annonce ce lundi 20 juillet une source officielle à Alger.

En Tunisie, le bilan n’a pas évolué ce lundi 20 juillet. Au total, le pays dénombre toujours 1.374 cas de contamination, dont 50 morts et 1.097 guérisons.

Avec 60 nouveaux cas lors de la journée du 19 juillet, la Mauritanie a enregistré 157 guérisons et surtout 2 décès en 24 heures. Suite à cela, le pays compte depuis le début de la pandémie 5.873 cas de coronavirus dont 3.436 guérisons et 155 décès.

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain a atteint 720.622, lundi matin, ce qui représente une hausse de près de 20.000 cas par rapport aux 701.573 comptabilisés dimanche, a déclaré le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

Le nombre de décès liés à la pandémie est passé à 15.082, a indiqué le CDC Afrique dans son dernier point sur la situation. L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que 382.857 patients testés positifs au Covid-19 s'étaient rétablis à ce jour.

L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigéria, le Ghana et le Cameroun sont les pays les plus touchés en Afrique. L'Afrique du Sud a le décompte le plus élevé en cas confirmés, avec 364.328 cas, suivie de l'Égypte avec 87.775 cas et du Nigéria avec 36.663 cas. L'Afrique australe est désormais la région la plus touchée en nombre de cas confirmés, suivie par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, a indiqué le CDC Afrique.

Dans le monde, la pandémie a fait plus de 606.605 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 140.534 décès. Viennent ensuite le Brésil (79.488 morts), le Royaume-Uni (45.300), le Mexique (39.184) et l'Italie (35.045).

Le gouvernement britannique a annoncé lundi un accord portant sur 90 millions de doses de deux vaccins en cours de développement contre le Covid-19, celui de l'alliance germano-américaine BioNTech/Pfizer et du laboratoire français Valneva.

Ces accords viennent s'ajouter à un accord avec le groupe britannique AstraZeneca pour 100 millions de doses du vaccin que développe l'université d'Oxford, considéré comme l'un des plus prometteurs.

On ignore encore si ces vaccins fonctionneront et combien de doses seront nécessaires pour vacciner une même personne.

La Russie a enregistré lundi moins de 6.000 cas quotidiens de nouveau coronavirus, une première depuis fin avril pour le pays, quatrième dans le monde en nombre de contaminations.

Selon les statistiques officielles, 5.940 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés lors des dernières 24 heures, alors que depuis début juillet, le nombre de cas quotidiens était toujours supérieur à 6.000. Les 86 décès enregistrés lors des dernières 24 heures constituent aussi le chiffre le plus bas depuis début mai.

Les dirigeants européens doivent poursuivre lundi après-midi leurs discussions sur un plan de relance post-coronavirus au quatrième jour d'un sommet marqué par une grande tension et de profondes dissensions.

Après une journée de discussions dimanche, poursuivie toute la nuit, la session entre les 27 dirigeants de l'UE a été suspendue lundi au petit matin. Face à la résistance des pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche), le président du Conseil européen, Charles Michel, devrait proposer de revoir à la baisse -à 390 milliards d'euros, contre 500 initialement envisagés- la part des subventions dans le plan de relance de 750 milliards d'euros.

Quatre mois après avoir été jugé "inutile" par les autorités pour contenir l'épidémie de coronavirus, le port du masque en France, déjà obligatoire dans les transports en commun depuis le 11 mai, l'est désormais aussi dans les lieux publics clos. L'oublier pourra valoir une amende de 135 euros.

"Entre 400 et 500 clusters de coronavirus" sont actuellement recensés dans le pays, a précisé le ministre français de la Santé, appelant à maintenir une grande vigilance, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une "deuxième vague". Le taux de reproduction effectif, ou "R effectif", qui mesure le nombre moyen de personnes contaminées par un malade, s'établit à 1,2 contre 3 au pic de l'épidémie.

Un médicament baptisé SNG001 réduirait de 79% le risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19, selon des résultats préliminaires dévoilés par le laboratoire britannique qui le produit, Synairgen.

Ce traitement inhalé utilise des interférons bêta, une protéine naturelle qui intervient dans la réponse de l'organisme contre les virus.