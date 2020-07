© Copyright : Fadel Senna-AFP

221 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du samedi 18 au dimanche 19 juillet. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 17.236. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

221 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 17.236 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce dimanche 19 juillet à 18h00.

Le ministère de la Santé a recensé 03 décès, mais 301 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 273 morts et 14.921 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre de décès reste très bas, comparé à la moyenne mondiale. D'ailleurs, le ministère de la Santé a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 992.090, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.007.011.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation devient inquiétante en Algérie qui a franchi à la fois la barre des 23.000 contaminations et celle de 1.000 morts, mais dont la petite capacité de tests quotidiens porte à croire que la situation réelle est bien pire.

En Algérie, 535 nouveaux cas de Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 23.084 alors que le nombre de décès s’élève à 1.078, annonce ce dimanche 19 juillet une source officielle à Alger.

En Tunisie, 26 nouveaux cas et zéro décès ont été annoncés dimanche 19 juillet. Au total, le pays dénombre 1.374 cas de contamination, dont 50 morts et 1.097 guérisons.

Avec 103 nouveaux cas lors de la journée du 18 juillet, la Mauritanie a enregistré 126 guérisons et surtout 2 décès en 24 heures. Suite à cela, le pays compte depuis le début de la pandémie 5.813 cas de coronavirus dont 3.279 guérisons et 153 décès.

En Afrique, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est monté à 701.573, a indiqué ce dimanche le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Dans sa dernière mise à jour de la situation, le CDC Afrique a déclaré que le nombre de cas confirmés positifs sur le continent était monté de 683.905 samedi après-midi à 701.573 cas ce dimanche matin. L'agence continentale a également révélé que le bilan des décès dûs à la pandémie s'était alourdi à 14.937 morts au cours de la même période.

Le CDC Afrique a précisé que 369.120 personnes qui avaient été testées positives au nouveau coronavirus s'étaient rétablies à ce jour. Les chiffres de l'agence montrent que le virus se propage rapidement à travers le continent, les pays les plus touchés étant l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria et le Ghana.

Selon le CDC Afrique, la région d'Afrique australe est à présent la plus touchée du continent en nombre de cas positifs de COVID-19, suivie par la région d'Afrique du Nord. L'Afrique de l'Ouest est la troisième plus affectée, devant les régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 601.822 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (140.120 décès pour 3,7 millions de cas). Viennent ensuite le Brésil (78.772 morts), le Royaume-Uni (45.273), le Mexique (38.888) et l'Italie (35.042).

Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (846 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (667), l'Espagne (608), l'Italie (580) et la Suède (556).

La chancelière allemande Angela Merkel n'écarte pas le risque d'un échec des négociations sur un plan de relance post-coronavirus massif, alors que les 27, dont l'unanimité est requise, apparaissent profondément divisés au troisième jour d'un sommet européen à Bruxelles.

Sur la table des négociations, un fonds constitué par une capacité d'emprunt de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne, adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 1.074 milliards d'euros.

Hong Kong est dans une situation "critique" face à l'épidémie de coronavirus, selon la cheffe de son exécutif, Carrie Lam, l'ex-colonnie britannique ayant enregistré en 24 heures plus de 100 nouvelles contaminations, un record.

Alors qu'elle avait initialement enregistré de très bons résultats dans la lutte contre l'épidémie, la région semi-autonome de 7,5 millions d'habitants a vu le nombre de cas repartir à la hausse ces deux dernières semaines et les médecins ont du mal à identifier les chaînes de transmission.

En France, l'assureur Albingia a été condamné par le tribunal de commerce de Nanterre à verser 450.000 euros de provisions à cinq hôtel pour couvrir deux mois de pertes d'exploitation liées à l'épidémie de Covid-19.

Ingénieurs sur des cargos, serveurs sur des paquebots de luxe, cuisiniers sur des ferries... Plus de 200.000 marins vivent un interminable confinement en mer à cause du coronavirus qui empêche la rotation des équipages. Certains matelots n'ont pas foulé la terre ferme depuis cinq mois.

Selon les Nations unies, cette crise humanitaire s'aggrave et aurait déjà entraîné des suicides.

Pour la première fois depuis janvier, les fans de sumo ont pu assister dimanche à une compétition de ce sport traditionnel à Tokyo, malgré la hausse des cas. Environ 2.500 spectateurs étaient autorisés dans le stade de 11.000 places, qui fait généralement salle comble.

Les stades de football et de baseball ont également rouvert leurs tribunes.