© Copyright : DR

Kiosque360. En l’absence d’un traitement efficace contre le virus Covid-19 et face à la montée des cas d’infection, la meilleure arme pour lutter contre l'épidémie réside dans le strict respect des recommandations des autorités et une prise de conscience collective du danger.

Le port du masque, le respect des gestes barrières et la distanciation physique restent aujourd’hui l’arme efficace pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. En fait, les citoyens doivent se protéger et protéger les autres en appliquant strictement les mesures de prévention et les règles de sécurité sanitaire recommandées par les autorités compétentes. Car, estime le quotidien Al Massae dans son édition de ce jeudi 6 août, en l’absence d’un traitement efficace pour l’instant, la société est appelée à se protéger, à faire preuve d’un engagement total, d’une implication exemplaire et d’une attitude responsable dans la mise en application des mesures adoptées par le gouvernement.

Certes, le Maroc, touché à l’instar des pays du monde par cette pandémie qui fait des ravages, a pris des mesures pour endiguer le virus dans le cadre d’une approche globale anticipative et efficiente. Mais aujourd’hui, face à la montée des cas d’infection au Covid-19 et en l’absence d’un traitement, seule l’implication effective des citoyens et leur comportement responsable, dans le respect des recommandations des autorités, peuvent freiner la propagation du virus. Surtout que des informations font état d’une nouvelle vague épidémique. Autant dire que tout relâchement pourrait être fatal.

D’ailleurs, relève Al Massae, un relâchement a été constaté dans le comportement des citoyens juste après l’allègement des mesures liées au confinement pour une relance des activités économiques. Mais plusieurs citoyens ont cru que la pandémie avait été endiguée et ont pris à la légère les consignes des autorités sanitaires. Alors que les expériences d’autres pays ont montré qu’aucune approche, de quelque nature que ce soit, ne pourrait porter ses fruits sans l’implication effective et responsable des citoyens, pierre angulaire de toute stratégie pour combattre la pandémie.

Dans une déclaration au quotidien, Mohcine Benzakour, psycho-sociologue, fait savoir que plusieurs paramètres interviennent dans le comportement du citoyen et sa responsabilité dans l’espace public. Un certain égo domine dans son comportement à l’égard d’autrui, dans le sens de la formule «après moi le déluge», souligne l’expert. Ce qui ne devrait pas avoir lieu. Aujourd’hui, ajoute-t-il, la conjoncture impose à chacun d’assumer sa responsabilité et de tirer les enseignements nécessaires de cette étape difficile. Surtout que cette pandémie pourrait durer encore. D’ailleurs, indique Al Massae, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme. «Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir», a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le Comité d'urgence de l'organisation a souligné que la durée de cette pandémie serait certainement très longue.