Kiosque360. Depuis les premiers jours du ramadan, la vie «normale» a repris le dessus dans les rues de nos villes. Les marchands ambulants sont de retour, la libre circulation s’est rétablie peu à peu et certains comportements inadmissibles ont été observés ici et là.

Depuis quelques jours, un certain relâchement dans l’application des mesures de confinement a été observé dans plusieurs quartiers, principalement dans les grandes villes. Apparemment, les habitants ont pensé que l’allègement manifeste des mesures de contrôle signifiait la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le résultat ne s’est pas fait attendre: le nombre de cas d’infection est vite reparti en flèche, d’où la récente riposte des forces de l’ordre. En effet, les autorités publiques ont revu leur mode d’action, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 14 mai.

Car il y a de quoi s’inquiéter. Des phénomènes observés un peu partout dépassent tout entendement. Et ils ne sont malheureusement pas rares. Ainsi, des gens ont effectué, récemment et en grand nombre, une prière du mort en pleine rue à Ain Chok, à Casablanca. Pendant ce temps, à Tifelt, une procession funèbre était organisée avec la participation d’un nombre encore plus important de personnes. Dans un quartier de Béni Mellal cette fois, des femmes ont décidé d’offrir un bain de foule à une habitante qui venait de rentrer, après sa rémission, de l’hôpital où elle avait été soignée pour contamination au Covid-19. A Casablanca, sur la voie du tramway, un groupe de jeunes gens a tout simplement décidé de prendre un bain en public. Des jeunes gens se sont également rendus, en nombre, à la plage de Kénitra. Des tournois de foot de quartier ont repris... La liste est longue.

Or, on ne cesse de nous inviter à rester chez nous, poursuit le quotidien dans l’édito de la même édition. Certes, les citoyens ont bien observé le confinement pendant les premiers jours, bien que certains écarts, moins flagrants toutefois, aient été observés. Les autorités publiques, tous corps confondus, se sont mobilisées pour faire respecter l’état d’urgence. Les résultats allaient dans le bon sens et reflétaient, jusqu'au début du ramadan, cet esprit civique et cette mobilisation générale. Depuis les premiers jours de ce mois, quelque chose a changé. Les gens se sont peut-être dit que rien ne saurait les atteindre pendant ce mois sacré. L’individualisme a commencé à prendre le dessus sur l’intérêt de la communauté et, peu à peu, la situation a échappé au contrôle.

Il fallait donc se reprendre avant qu’il ne soit trop tard. Ainsi, depuis deux jours, une opération de raffermissement des mesures de contrôle du respect de l’état d’urgence a été lancée dans plusieurs villes. Des barrages de police ont été installés dans les principales artères de Casablanca et Rabat. Dans la capitale, il est désormais impossible de se déplacer de quartier en quartier.

Cependant, d’après des sources citées par le quotidien, le plan d’action lancé le 20 mars n’a pas changé. Il a juste été réadapté et amélioré de manière à faire face à cette nouvelle donne, après une affluence anormale de véhicules dans certaines zones et des attroupements, dans certains endroits, autour des marchands ambulants, également présents en grand nombre. Ce renforcement des mesures de contrôle intervient donc pour éviter que ce relâchement dans l’observation du confinement ne vienne saborder l’effort de toute une nation.