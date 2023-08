Concours des avocats: 2.605 candidats reçus aux épreuves écrites de la session du 9 juillet

Sur les quelque 54.000 candidates et candidats retenus pour passer les examens écrits de la session du 9 juillet du concours d’accès au métier d’avocat, 2.605 ont été retenus, selon une liste publiée ce jeudi 10 août par le ministère de la Justice. Les heureux candidats pourront ainsi aborder l’étape suivante, à savoir les examens oraux, dont la date a été fixée au 12 septembre par le département de Abdellatif Ouahbi.

Les examens écrits, établis sous forme de questions à choix multiples (QCM), avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays: Rabat, Casablanca, El Jadida, Fès, Marrakech, Safi, Meknès, Agadir, Laayoune, Tanger, Tétouan, Settat, Béni Mellal, Oujda, Nador, Kénitra, Taza, Ouarzazate, Errachidia, Khouribga, Al Hoceima et Guelmim.

Rappelons que cette session du 9 juillet a été décidée par le ministère de la Justice après la réaction positive du gouvernement aux recommandations du Médiateur du Royaume, suite au rapport spécial de cette institution au sujet de l’examen d’aptitude pour l’exercice de la profession d’avocat.

Ledit rapport avait incité le gouvernement à organiser un nouvel examen, répondant aux mêmes conditions que celui de la session du 4 décembre 2022. Un deuxième examen qui a été organisé en dépit de l’opposition de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM). Cette ONG avait accusé le Chef du gouvernement et le Médiateur du Royaume d’ingérence et d’atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son immunité.