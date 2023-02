Chaussures «fait-main», un métier qui perd pied au Maroc

Au coeur de la capitale de l’Oriental, Oujda, se trouve un petit atelier dédié à la fabrication des chaussures artisanales. Cet endroit est géré par Nourddine Hajji, qui voue une véritable passion à son métier. Interrogé par Le360, il explique avoir hérité ce savoir-faire de son frère dans les années 80.

Hajji n’a de cesse de tenter de se surpasser dans son art en apportant une nouvelle touche à ses créations. «Au début, j’ai commencé par réparer les chaussures. Ensuite, je me suis mis à en confectionner», témoigne-t-il.

Selon ce maâlem, ce qui le distingue des autres artisans dans ce domaine, c’est surtout son savoir-faire et sa capacité à fabriquer des chaussures qui n’ont rien à envier à celles des grandes marques et selon le souhait du client, et ce, dans un délai qui ne dépasse pas trois jours.

«Je fabrique tous les types de chaussures, à savoir des babouches, des mocassins, des bottines, des chaussures montantes, ou encore des ballerines. Et je pourrais les fabriquer dans un délai plus court si j’avais des machines comme celles utilisées dans l’industrie de la chaussure», assure notre interlocuteur.

Hajji souhaite développer son activité et son atelier afin de pouvoir employer des jeunes et de partager avec eux ce savoir-faire qui est en voie de disparition.