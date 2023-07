Casablanca: voici le sort réservé au navire qui s’est échoué au large de Aïn Sebaâ

La barge AGT-01, battant pavillon polonais, qui s’est échouée au large de Aïn Sebaâ le 4 juillet, ne renouera plus jamais avec les vagues.

Lors du week-end, elle a été démontée par des techniciens agissant au nom d’un acquéreur. Réduite en pièces, elle a été déposée au port de Casablanca, affirment les sources de Le360.

«L’armateur n’avait pas les moyens de payer le remorquage vers le port pour les besoins de la maintenance. D’ailleurs, le coût du remorquage est supérieur à la valeur de cette barge», affirment les mêmes sources.

Lire aussi : Treize personnes arrêtées pour vol qualifié à bord d’un navire qui a chaviré au large de Casablanca

Juste après avoir échoué au large de Aïn Sebaâ, les autorités publiques ont décidé d’en pomper le gasoil pour des raisons de sécurité, et pour éviter tout danger et protéger le transport maritime, cette barge, qui ne pouvait être laissée à l’abandon en mer, fut remorquée à bon port.

La barge AGT-01 était arrivée au port de Casablanca pour ravitaillement et changement d’équipage. Par la suite, elle a été conduite par un remorqueur pour prendre le large et continuer sa route vers un pays d’Amérique Latine. Sauf que ce jour là, vers 2 heures du matin, le remorqueur ayant accompli sa mission et «lâché» la barge en plein océan, une panne de machine est survenue. L’AGT-01 a par la suite été détournée par les vagues au large de Aïn Sebaâ, du côté de la localité dite Douar Sidi Abdellah Belhaj.

Cette barge a été prise d’assaut par un groupe d’individus dont 13 ont été arrêtés en flagrant délit. Ils font l’objet de poursuites judiciaires pour vol qualifié.