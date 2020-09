© Copyright : DR

Kiosque360. Un trafic de faux certificats médicaux serait à l’origine de l’interpellation d’un fonctionnaire de la santé exerçant dans l’hôpital de Hay Hassani à Casablanca. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit d’un réseau organisé impliquant des médecins assermentés.

Un fonctionnaire qui exerce à l’hôpital de Hay Hassani à Casablanca sera déféré ce lundi devant le procureur du roi près du tribunal de première instance d’Ain Sebaa pour trafic de certificats médicaux.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 28 septembre, qu’il pourrait s’agir de la saisie de plusieurs certificats portant la signature de médecins assermentés exerçant dans le même hôpital. Ces documents étaient délivrés, moyennant de l’argent, à des individus qui prétextaient avoir été agressés par des personnes qu’ils poursuivaient en justice. D’autres escrocs utilisaient ces certificats médicaux à des fins de fraude envers les compagnies d’assurances en déclarant des accidents de circulation fictifs.

Les recherches ont commencé dimanche dernier pour identifier les personnes impliquées dans ce trafic, notamment des médecins. D’autant que plusieurs victimes ont été accusées d’agressions fictives qui les ont menées devant la justice. Elles ont eu beau jurer devant la police et le parquet qu’elles n’avaient aucunement agressé les plaignants, rien n’y a fait. Les certificats médicaux pour coups et blessures étaient tellement lourds et convaincants qu’ils entraînaient des poursuites judiciaires systématiques. Du coup, les pauvres innocents étaient contraints de négocier le désistement des plaignants pour faire cesser les poursuites en leur versant des sommes d’argent.

Le quotidien Assabah rapporte que plusieurs victimes ont été entendues par la police, parmi lesquelles Hamouda Dali, président d’une association de société civile. Ce dernier a déclaré avoir été confronté à cinq plaintes d’agression fictives déposées par ce réseau, qui a présenté cinq certificats médicaux et a eu recours à de faux témoins. L’homme a été tellement choqué qu’il a développé un sentiment d’insécurité et craignant d’être arrêté injustement, lui ou un membre de sa famille, à tout moment.



Ce faisant, poursuit-il, il a engagé des poursuites contre le fonctionnaire interpellé ainsi que les médecins qui ont signé ces certificats médicaux sans oublier le ministère de la Santé qui, selon lui, n’assume pas ses responsabilités dans la supervision et le contrôle des hôpitaux. Il faut rappeler que l’accusé a été interpellé, vendredi dernier, suite à un piège qui lui a été tendu par la police judiciaire de Hay Hassani en coordination avec les renseignements généraux. Le prévenu, qui devait rencontrer un «client» à qui il devait délivrer un faux document en contrepartie d’une somme d’argent, a été pris en flagrant délit de possession de plusieurs certificat médicaux cachetés.