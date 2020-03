© Copyright : DR

L'accident de la circulation a eu lieu vers 5 h 30, sur la ligne T1 du tramway de Casablanca. Le conducteur d'une voiture a percuté la cabine d'un tramway entre les stations de Hay Raja et d'Ibn Tachfine, indique RATP Dev. Le conducteur du véhicule a été transporté à l’hôpital où il est décédé.

Cet accident est survenu ce mercredi 3 mars 2020 entre la station Hay Raja et celle d'Ibn Tachfine, et a causé le décès d'un automobiliste, qui a succombé à ses blessures peu après son transfert à l'hôpital. Le conducteur de ce véhicule traversait la voie ferrée quand il a violemment été percuté par le tramway.

Contactée par Le360, une source autorisée de RATP Dev Casablanca indique que cet accident a eu lieu très tôt ce matin, vers 5 heures 30 et présente ses condoléances à la famille et aux proches du disparu.

Cette source a également indiqué que le conducteur du tramway était indemne.

L'accident a causé d'importants dégâts matériels à la cabine de pilotage du tramway.

Suite à cet accident, le trafic sur la ligne T1 a été interrompu pendant plus de quarante minutes et a pu normalement reprendre au cours de la matinée, après l'intervention des agents de la PJ, de ceux de la Protection civile et des agents de maintenance de RATP Dev Casablanca.