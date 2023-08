Cadres pédagogiques: une rentrée sous le signe des protestations

«Le retour au non-retour». C’est le slogan brandi par les instances du corps administratif et pédagogique du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports, pour manifester leur colère contre l’attitude du département de tutelle.

Ces associations réunies au sein de la Coordination tripartite des associations de l’instance éducative, qui comprend l’association nationale des directeurs et des directrices de lycées de l’enseignement public, l’Association nationale des directrices et directeurs de l’enseignement primaire et l’Association nationale des surveillants généraux, des censeurs, des directeurs d’études et des chefs de travaux, accusent «le ministère de n’avoir pas tenu ses promesses».

D’après les sources du quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 31 août, la coordination tripartite reproche au ministère «de n’avoir pas procédé, comme promis, au remboursement des prélèvements effectués sur les rémunérations des cadres administratifs et pédagogiques». De même, indiquent les mêmes sources sur la base d’un communiqué de la coordination tripartite, «la question de la date non encore fixée pour le tableau d’avancement de grade au choix au titre des années 2021 et 2022».

Parmi les promesses non tenues, le communiqué a soulevé «la situation des administrateurs de l’éducation qui seraient lésés par le projet de statut unifié».

Le programme de protestations intitulé «Le retour au non-retour», fait également référence à l’ignorance du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports, concernant le communiqué du 30 juillet 2023.

De même, ajoute le quotidien, «la coordination tripartite marque son étonnement au sujet des résultats du dernier dialogue social sectoriel entre le ministère de tutelle et les instances syndicales qui représentent le secteur de l’enseignement».

Dans ce cadre, elle demande au ministère de tutelle d’agir pour répondre aux revendications de l’association nationale des directeurs et des directrices de lycées de l’enseignement public, de l’Association nationale des directrices et directeurs de l’enseignement primaire et de l’Association nationale des surveillants généraux, des censeurs, des directeurs d’études et des chefs de travaux.

En attendant la réaction du ministère, le programme de protestations de la coordination tripartite commence par des sit-in qui seront observés le vendredi 1er septembre, le mercredi 6 septembre et le jeudi 14 septembre, devant les sièges des directions provinciales et le mardi 19 septembre devant le siège du ministère à Rabat.