© Copyright : DR

L'entreprise Alsa Al Baida annonce la création prochaine d'un musée des transports urbains à Casablanca. Un appel à contribution vient d'être lancé à cet effet.

Alsa Al Baida, délégataire de la gestion des bus à Casablanca, annonce la création prochaine d’un musée des transports urbains de la métropole.

«Le transport urbain est un service central dans la vie des citoyennes et citoyens et son évolution est le reflet du développement des villes et des pays. Nous sommes conscients de l'importance de l’histoire des transports urbains de Casablanca, un secteur qui fait partie intégrante de la richesse immatérielle et du patrimoine de la ville, et c’est ce qui a motivé la création de ce musée, afin de préserver et d'enrichir cette mémoire commune», déclare Mehdi Safouane, directeur général de Alsa Al Baida, cité dans un communiqué de l’entreprise.

Dans ce cadre, l’entreprise lance un appel à contribution auprès de ses collaboratrices et collaborateurs, et l’ensemble des Casablancaises et Casablancais et du grand public, pour contribuer à la constitution et l’enrichissement de cet espace, en faisant un don au musée de tous documents, objets, photos, affiches ou machines en relation avec l’histoire du secteur, afin de les exposer dans cet espace.

Le Musée des transports urbains de la ville de Casablanca, qui doit voir le jour dans les prochaines semaines au sein du siège de Alsa Al Baida, comprendra des informations, des documents et des pièces retraçant le parcours du secteur et les étapes de son développement dans le temps, indique la même source.