Beni Mellal: des volontaires américains au service du développement au Maroc

Les drapeaux du Maroc et des États-Unis.

Quelque 64 volontaires du corps de la paix américain ont prêté serment, jeudi à Beni Mellal, lors d’une cérémonie à laquelle a participé notamment l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc.

C’est la deuxième fois qu’un groupe de volontaires du Peace Corps prête serment pour servir dans cette région, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du lundi 20 novembre.

L’année dernière, la 102ème promotion de cet organisme avait prêté serment dans cette ville. Aujourd’hui, les membres de la 103ème promotion s’apprêtent à entrer en action dans la même région. Ils ont auparavant bénéficié d’un stage de formation accélérée, comportant notamment une formation en langue et culture locales, qui a duré dix semaines et a eu lieu dans les différentes provinces relevant de la Région de Beni Mellal-Khénifra.

Selon le quotidien, les nouveaux volontaires seront répartis sur plusieurs organismes de jeunesse et vont travailler, pendant deux ans, avec leurs homologues marocains.

Dans son intervention, la directrice de Peace Corps au Maroc affirme que «les membres de l’actuelle promotion sont les plus engagés parmi les volontaires de l’organisation. Ils ont une forte volonté, font montre de sérieux et de professionnalisme», a notamment souligné la responsable citée par le quotidien.

Pour sa part, l’ambassadeur américain à Rabat a salué les 64 volontaires pour leur décision courageuse de se mettre, pendant les deux prochaines années, au service des communautés à travers les régions Maroc. Cette expérience, souligne-t-il, va leur permettre de faire une immersion au cœur de la société marocaine au niveau local. Ce qui est de nature à consolider les liens déjà forts entre les deux pays.

Les 64 bénévoles fraîchement débarqués au Maroc effectueront un service volontaire pour promouvoir la paix, l’amitié et soutenir la stratégie de développement de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Comme l’ont souligné les différents responsables présents lors de cette cérémonie, la mission des bénévoles consiste, entre autres, à enseigner l’anglais et organiser des activités tout en mettant l’accent sur des questions communautaires pertinentes. Leurs activités se concentrent également sur le développement et l’amélioration des compétences telles que le leadership, le travail d’équipe, la collaboration, la coopération et l’estime de soi.

Notons que le Maroc accueille des volontaires du Corps de la Paix depuis 1963, ce qui en fait l’un des premiers pays à le faire. Le Royaume est aussi l’une des destinations les plus demandées par les volontaires. En effet, en soixante ans, plus de 4.000 volontaires relevant du Corps de la paix ont servi au Maroc dans divers secteurs notamment la formation professionnelle et les services sociaux.