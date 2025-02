Alerte météo. Jusqu’à 30 cm de neige et fortes averses au Maroc mardi et mercredi

Ainsi, des chutes de neige (15-30 cm) sont attendues, de mardi à 15h à mercredi à 9h, dans les provinces de Beni Mellal, Azilal, Al Haouz, Ouarzazate, Midelt et Tinghir, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (10-15 cm) est prévu durant la même période dans les provinces de Boulemane, Ifrane et Khenifra, relève la même source, ajoutant que des chutes de neige entre 2 et 8 cm concerneront également les provinces de Figuig, Taroudant, Sefrou et Chichaoua.

Par ailleurs, de fortes averses parfois orageuses (20-35 mm) seront enregistrées, mardi de 15h à 23h, dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Khenifra, Azilal, Beni Mellal et Sefrou, tandis que le même phénomène (15-25 mm) concernera, mardi de 14h à 18h, les provinces de Safi et Essaouira.

Les provinces de Midelt et Errachidia connaîtront le même phénomène (15-25 mm), de mardi à 18h à mercredi à 6h, conclut la DGM.