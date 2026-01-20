Société

Alerte météo. Chutes de neige, temps froid et fortes pluies, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces

Ifrane sous la neige. (Y.Jaoual/Le360)

Des chutes de neige, un temps froid et de fortes pluies sont prévus, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/01/2026 à 11h05

Des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.400 mètres d’altitude toucheront, de mardi à 11h00 à mercredi à 06h00, les provinces d’Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif et Taza, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neige entre 5 et 10 cm seront enregistrées dans les provinces d’Azilal, Béni Mellal et Tinghir.

Par ailleurs, un temps froid avec des températures comprises entre -9 et -4°C est attendu, mardi et mercredi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Taroudant, Azilal, Béni Mellal et Ifrane.

Lire aussi : Pluie, neige et froid… à quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Le même phénomène, avec des températures oscillant entre -3 et 0°C, est prévu dans les provinces de Figuig, Khénifra, Chichaoua, Sefrou, Taza et Guercif durant la même période.

De même, de fortes pluies (40-50 mm) toucheront, de mercredi à 13h00 à jeudi à 09h00, les provinces de Larache, Al Hoceima, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Ouezzane et Taounate, et de mercredi à 21h00 à jeudi à 23h00 les provinces de Sefrou, Ifrane, Taza, Azilal, Béni Mellal, Khénifra et Midelt.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/01/2026 à 11h05
#Météo#Intempéries#Neige#temps froid

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Voici les dernières hauteurs de neige relevées par la Direction générale de la météorologie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En chiffres, voici comment les retenues des barrages ont évolué entre le 12 et le 16 janvier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Quand un berger de l’Atlas, ses chèvres et un influenceur saoudien deviennent les stars des réseaux sociaux

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluie, neige et froid… à quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Articles les plus lus

1
Debunk. Non, aucun stadier n’est décédé lors de la finale de la CAN à Rabat
2
Le Maroc, première nation africaine à atteindre la 8e place mondiale, s’affirme comme le porte-étendard du continent pour le Mondial 2026
3
L’Algérie n’est pas encore intellectuellement décolonisée
4
Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix
5
Sur hautes instructions du Roi, le prince Moulay Rachid reçoit les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la CAN Maroc-2025
6
Un influenceur algérien appelle à tuer les Marocains en Algérie
7
CAN 2025: pourquoi la stratégie sécuritaire du Maroc a fait la différence, selon Le Journal du Dimanche
8
Le Roi adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, finalistes de la CAN
Revues de presse

Voir plus