Kiosque360. L’inflation exceptionnelle constatée cette année n’a pas empêché les Marocains de renoncer à l'Aïd Al-Adha. 92% d’entre eux déclarent l’avoir célébré cette année. Cette revue de presse est tirée d'un article du quotidien Assabah.

A en croire certains, les Marocains ne célèbrent plus l'Aïd Al-Adha, particulièrement dans le milieu urbain. La réalité est pourtant totalement différente. C’est ce que l’on a pu déduire d'informations diffusées ces derniers jours. On a d'abord appris que la demande en moutons a été cette année bien plus importante que prévu, et c’est ce qui explique en partie la cherté des prix durant les derniers jours précédant l'Aïd. Il y a ensuite les données de l’étude menée par le cabinet spécialisé Sunergia qui montre que les Marocains sont toujours aussi nombreux à effectuer le sacrifice.

Dans son édition du vendredi 22 juillet, Assabah rapporte les principaux résultats de cette enquête, menée sur un échantillon représentatif de plus de 1.100 personnes, dont 60% résident dans le milieu urbain. Premier constat: 92% des répondants affirment acheter le mouton pour l'Aïd. Seuls 2% reconnaissent avoir cessé de célébrer la fête du sacrifice, tandis que 5% ne le fêtent pas régulièrement.

Ces affirmations contrastent avec ce que rapportent certains, affirmant que de moins en moins de Marocains célèbrent l'Aïd Al-Adha et préfèrent voyager durant cette période. D’après les données du cabinet, ceux qui célèbrent le moins l'Aïd se trouvent chez les 55-64 ans.

Comme le souligne le journal, l’enquête apporte également un enseignement de taille. Quasiment la moitié de ceux qui ne célèbrent pas l'Aïd affirment que leur décision est motivée par des contraintes financières. 37% expliquent pour leur part que cela est dû à leur régime alimentaire et au fait qu’ils ne mangent pas de viande.

Pour ce qui est du budget réservé à l’achat du mouton, 70% des sondés ont déclaré ne pas avoir été en mesure d’acheter un mouton à 3.500 dirhams, un taux qui descend à 62% pour un prix de 3.000 dirhams, et 41% pour un mouton de 2.500 dirhams. Pour rappel, selon les estimations, quelque 7 millions de moutons auraient été sacrifiés cette année à l’occasion de l'Aïd, soit un chiffre en nette hausse comparativement à l’année dernière où moins de 6 millions de moutons avaient été vendus.