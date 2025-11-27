Affaire Youssef Mandour: le FBI ouvre une enquête sur les activités de son groupe à Tanger

Selon des sources bien informées, le Bureau fédéral d’enquête (FBI) a lancé une procédure diligentée à l’encontre de Youssef Mandor, homme d’affaires maroco-américain, et de ses entreprises implantées à Tanger. «Les autorités américaines appellent d’ores et déjà les éventuelles victimes à se manifester et à transmettre leurs informations via une plateforme dédiée», rapporte Al Akhbar du 29 novembre.

D’après le communiqué du FBI, l’enquête porte sur des entités opérant dans les domaines militaire et social. Elle révèle que Mandor a bénéficié, à partir de 2019, d’importants contrats gouvernementaux conclus avec plusieurs ministères et agences fédérales, notamment ceux de la Défense, de la Sécurité intérieure et des Anciens combattants.

Il est apparu que les principales sociétés du groupe ont systématiquement sous-traité ces projets à de plus petites structures. Or, un grand nombre d’entre elles affirment n’avoir jamais été intégralement payées, malgré le versement par le gouvernement fédéral de la totalité des sommes dues aux entreprises mandataires.

Parmi les victimes présumées figurent des petites entreprises détenues par d’anciens combattants, ainsi que d’autres appartenant à des membres de minorités ou issues de l’immigration. S’y ajoutent des sociétés arabes et musulmanes évoluant dans des secteurs tels que la traduction, la logistique, la sécurité, l’entretien et les technologies de l’information.

Le FBI a mis en place une plateforme spécifique afin de recueillir les témoignages et données nécessaires à l’évaluation de l’ampleur des préjudices, dans le cadre d’une enquête à caractère criminel.

Par ailleurs, cette affaire s’inscrit dans le prolongement d’une procédure antérieure, close en septembre 2025 par le département de la Justice. Un accord civil de 3,1 millions de dollars avait alors été conclu entre le gouvernement fédéral et Youssef Mandor, après que ce dernier eut violé la loi sur les fausses déclarations en obtenant 49 marchés publics sur la base d’informations erronées concernant la qualification de sa société, son volume et l’identité de ses employés.

Le FBI souligne que l’enquête en cours se distingue de ce précédent règlement, puisqu’elle se concentre sur les réclamations de sous-traitants ayant réalisé des prestations pour le compte des sociétés de Mandor sans percevoir l’intégralité de leur dû.

Connu au Maroc ces dernières années en tant que président d’un groupe spécialisé dans les industries de défense, Youssef Mandor s’est également fait remarquer sur la scène tangéroise en tentant de prendre la présidence du club de football local, l’Ittihad de Tanger, et en ouvrant une filiale de son entreprise dans la capitale du Détroit.