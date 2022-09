© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (capture image vidéo)

A l'instar des ports, les aéroports du Royaume connaissent un intense mouvement de retour des Marocains du monde dans leur pays de résidence, après avoir passé leurs vacances d'été ici avec leurs familles et proches. Le360 est allé à la rencontre de certains d'entre eux à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. Les images.

Les vacances estivales touchent à leur fin. Les Marocains résidant à l’étranger venus au Maroc regagnent leur pays d’accueil, après avoir passé des moments chaleureux avec leurs familles et proches cet été. Plusieurs MRE, rencontrés à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, se sont félicités des efforts déployés par les autorités du Royaume pour leur garantir un retour dans de bonnes conditions et leur fournir le soutien social et médical comme à l'accoutumée.

Ils ont également souligné, qu'avoir passé du bon temps en famille, qu’ils sont impatients de venir à nouveau, au Maroc, l’été prochain. «Malheureusement, c’est la rentrée. Nous aurions aimé rester encore quelques jours. Durant notre séjour, nous sommes partis en mer et à la campagne. Tout s’est bien passé», indique une MRE.

«Mes vacances se sont bien passées ici. Nous sommes partis à Marrakech et à Agadir. Nous avons fait aussi du jet-ski», souligne un Marocain résidant en France.

«Je retourne en Belgique, région flamande. Tout s’est bien passé, nous avons rencontré plusieurs membres de notre famille. Nous étions contents. Les conditions d’accueil sont au top», fait observer une autre personne.

D’autres MRE rencontrés à l'aéroport Mohammed V de Casablanca disent aussi avoir apprécié leur séjour au Maroc et qu’ils étaient contents de renouer le contact avec leur pays d’origine.

L'opération Marhaba a été marquée, lors de cette édition, par un afflux important des MRE de retour au pays (environ 2.790.000 personnes), et ce, en dépit des contraintes imposées par la situation sanitaire et une conjoncture économique internationale difficile.